Мерино пропустит 4 месяца после перелома, сообщил журналист Эдул. Артета сказал: «Речь идет о срастании кости – три, четыре, пять месяцев, точно пока не известно»

Микель Мерино пропустит четыре месяца после перелома стопы, сообщает журналист Гастон Эдул.
По его данным, футболист сборной Испании точно пропустит Финалиссиму. Сборные Аргентины и Испании разыграют трофей 27 марта в Катаре на стадионе «Лусаил».
Недавно полузащитник «Арсенала» перенес операцию.
Главный тренер «канониров» Микель Артета сегодня высказался о сроках восстановления испанца.
«Думаю, врачи остались довольны тем, как прошла операция. Впереди, конечно, долгий процесс – речь идет о срастании кости.
Мы будем соблюдать все необходимые сроки, и я уверен, что он сделает все возможное, чтобы ускорить восстановление.
О сроках – речь идет о месяцах: три, четыре или пять – точно пока не известно», – сказал Артета.
Мерино здоровья, очень нравился как он мог выйдя с замены перевернуть ход матча, прекрасный игрок, очень будет не хватать на оставшуюся часть сезоне
Мундиаль скорее всего мимо, жаль...
