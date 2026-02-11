Мерино пропустит 4 месяца после перелома, сообщил журналист Эдул. Артета сказал: «Речь идет о срастании кости – три, четыре, пять месяцев, точно пока не известно»

Мерино пропустит от трех и более месяцев после перелома.

Микель Мерино пропустит четыре месяца после перелома стопы, сообщает журналист Гастон Эдул.

По его данным, футболист сборной Испании точно пропустит Финалиссиму. Сборные Аргентины и Испании разыграют трофей 27 марта в Катаре на стадионе «Лусаил».

Недавно полузащитник «Арсенала » перенес операцию.

Главный тренер «канониров» Микель Артета сегодня высказался о сроках восстановления испанца.

«Думаю, врачи остались довольны тем, как прошла операция. Впереди, конечно, долгий процесс – речь идет о срастании кости.

Мы будем соблюдать все необходимые сроки, и я уверен, что он сделает все возможное, чтобы ускорить восстановление.

О сроках – речь идет о месяцах: три, четыре или пять – точно пока не известно», – сказал Артета.