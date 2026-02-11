Глушаков выступит в лыжной гонке Легкова 14 февраля. Экс-хавбек «Спартака» выложил видео с олимпийским чемпионом: «Буду стараться, ведь с таким тренером по-другому никак»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков объявил, что выступит в гонке Легкова.
Футболист выложил в соцсетях видео о том, как он готовится к соревнованиям вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым.
«14 февраля в 14:00 – Лужники, Гонка Легкова, в которой я приму участие!🔥
Приходите поддержать, буду стараться, ведь с таким тренером по-другому никак! Будет весело, я чувствую…😂» – написал Глушаков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Дениса Глушакова
В латексе бы отлично смотрелся. В стиле конькобежцев.
Это похороны
«Антошка выздоровел — это во‑первых. Глушаков — это похороны. 3:1!»🔴⚪️
