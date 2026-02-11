Глушаков выступит в лыжной гонке Легкова 14 февраля. Экс-хавбек «Спартака» выложил видео с олимпийским чемпионом: «Буду стараться, ведь с таким тренером по-другому никак»

Глушаков выступит в лыжной гонке Легкова.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков объявил, что выступит в гонке Легкова.

Футболист выложил в соцсетях видео о том, как он готовится к соревнованиям вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым.

«14 февраля в 14:00 – Лужники, Гонка Легкова, в которой я приму участие!🔥

Приходите поддержать, буду стараться, ведь с таким тренером по-другому никак! Будет весело, я чувствую…😂» – написал Глушаков.

Фото: instagram.com/stories/glushak8