Де Дзерби, Почеттино и Робби Кин вошли в шорт-лист «Тоттенхэма»

Маурисио Почеттино рассматривается как один из трех кандидатов на замену Томасу Франку .

Как сообщает The Telegraph, в шорт-лист «Тоттенхэма », помимо аргентинского специалиста, попали Роберто Де Дзерби и Робби Кин («Ференцварош »).

Пока непонятно, будет ли лондонский клуб приглашать кого-то занять пост тренера временно, до лета, либо сразу постарается подписать какого-либо специалиста на длительный срок. В первом случае команду до конца сезона может возглавить как раз Кин.