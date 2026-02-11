6

Де Дзерби, Почеттино и Робби Кин вошли в шорт-лист «Тоттенхэма»

Маурисио Почеттино рассматривается как один из трех кандидатов на замену Томасу Франку.

Как сообщает The Telegraph, в шорт-лист «Тоттенхэма», помимо аргентинского специалиста, попали Роберто Де Дзерби и Робби Кин («Ференцварош»).

Пока непонятно, будет ли лондонский клуб приглашать кого-то занять пост тренера временно, до лета, либо сразу постарается подписать какого-либо специалиста на длительный срок. В первом случае команду до конца сезона может возглавить как раз Кин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
А что де дзерби будет делать с текущим составом то?
А как же Аморим и 07Хаг?
Назначат Кина.
Кстати, в Ференцвароше он работает нормально, с их возможностями.
Робби Кин хорошо бы посмотреть
Тем более как временного до конца сезона
Давайте Кина💪
