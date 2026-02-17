  • Спортс
  • Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору

Игрок «Жироны» попал шипами в ногу Кунде перед голом «Барселоне».

Спорный момент произошел в матче между «Барселоной» и «Жироной» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выражал возмущение эпизодом на бровке, момент был просмотрен судьями на ВАР, но главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору.

В итоге гол засчитали.

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
176 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
такой же гол барсы отменили, когда кунде точно так же после касания мяча наступил)
Ответ Gasanov Jafar4ik
такой же гол барсы отменили, когда кунде точно так же после касания мяча наступил)
Самое интересное, что тогда тоже судил этот арбитр)
Ответ Gasanov Jafar4ik
такой же гол барсы отменили, когда кунде точно так же после касания мяча наступил)
Да, это было в прошлом сезоне, против Райо, абсолютно идентичный момент. Но от судейства в Испании многого ждать не нужно.
С Сосъедадом за точно такое же нарушение на Кубо гол отменили
Обычно не хочется что-то писать о судействе , но это уже просто скотство !
В матче против Альбасете за такой фол требовали удалить Канселу. Здесь у недоброжелателей всё чисто.
Ответ falkao2013
В матче против Альбасете за такой фол требовали удалить Канселу. Здесь у недоброжелателей всё чисто.
А ты что требовал в том эпизоде, напомни?
Ответ falkao2013
В матче против Альбасете за такой фол требовали удалить Канселу. Здесь у недоброжелателей всё чисто.
Они не недоброжелатели, они-’борцы за справедливость")
беспредел продолжается
Напомню, Сото Градо печально известен своими неоднократными ошибками в матчах Барсы:
https://www.barcamania.com/trevozhnye-precedenty-soto-grado-v-matchakh-s-barselonoy
Ответ Iamliam
Напомню, Сото Градо печально известен своими неоднократными ошибками в матчах Барсы: https://www.barcamania.com/trevozhnye-precedenty-soto-grado-v-matchakh-s-barselonoy
Это делается специально, как и мадридский судья в матче с Атлетико
Не помню, не он ли, до этого фолил на Де Йонге, судя даже карточку не показал, даже если была у Барселоны, по канонам это желтая.
Судьи делают все возможное, чтобы сливочный кабинет в конце сезона праздновал не только золотую бутсу Мбаппе
Ответ Musashi Miyamoto
Судьи делают все возможное, чтобы сливочный кабинет в конце сезона праздновал не только золотую бутсу Мбаппе
Даже Ямаля заставили не забить пенальти. Перес всемогущий.
Вот мне интересно, из мачта в матч происходят подобные моменты, Сото Градо понесет какое-нибудь наказание за такое судейство или наоборот поощрение получит ?
Это база для Ла Лиги
Одних продвигают вверх по таблице (знаем кого), других наоборот
Но справедливости ради Барсе стоило конечно свои моменты реализовывать, но это не отмечает беспредел в Испании, где кабинет назначает свои правила
