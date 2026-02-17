Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору

Игрок «Жироны» попал шипами в ногу Кунде перед голом «Барселоне».

Спорный момент произошел в матче между «Барселоной» и «Жироной» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги.

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде , прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выражал возмущение эпизодом на бровке, момент был просмотрен судьями на ВАР, но главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору.

В итоге гол засчитали.

Изображение: кадр из трансляции