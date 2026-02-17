  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
139

«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»

Тони Фрейша: арбитры – бесстыжие подонки, мы подадим в суд.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша прокомментировал поражение «блауграны» от «Жироны» в 24-м туре Ла Лиги (1:2).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Момент был просмотрен судьями на ВАР, так как предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол был засчитан, команды разыграли мяч с центра поля.

«Во-первых, мы сыграли совсем плохо. А во-вторых, «Жирона» показала отличную игру, и я поздравляю их с победой.

Больше нечего сказать о судьях. Все и так все видят. Они бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем. Но сначала мы выиграем эту лигу 💪», – написал Фрейша. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тони Фрейши
logoсудьи
Тони Фрейша
logoБарселона
logoЖирона
logoЛа Лига
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы не эти судьи, бчк выбивала бе по 114 очков в сезон… а тут только один пеналь, только одна красная, только 10мин добавили…Жирона тоже бесстыжая, на 5 создали, и целых 2 забили…
Ответ Kaspars Strazdins
Если бы не эти судьи, бчк выбивала бе по 114 очков в сезон… а тут только один пеналь, только одна красная, только 10мин добавили…Жирона тоже бесстыжая, на 5 создали, и целых 2 забили…
Они что, хотят чтобы Барселона честно выиграла титул хотя бы раз в истории?
Ответ Kaspars Strazdins
Если бы не эти судьи, бчк выбивала бе по 114 очков в сезон… а тут только один пеналь, только одна красная, только 10мин добавили…Жирона тоже бесстыжая, на 5 создали, и целых 2 забили…
Комментарий скрыт
Бесконечно можно наблюдать за 3 вещами:
- как горит огонь
- как течет вода
- как БЧК винят в своих проблемах всех, кроме себя

Финансовые проблемы из-за плохого руководства клуба, а не Ла лиги. Поражение в этом матче из-за никакой игры в атаке, а не одного спорного гола. И может до барсафанов дойдет наконец, что лидер и главный мотор в атаке это Рафинья, а не распиаренный «новый Месси».
Ответ Vikeif
Бесконечно можно наблюдать за 3 вещами: - как горит огонь - как течет вода - как БЧК винят в своих проблемах всех, кроме себя Финансовые проблемы из-за плохого руководства клуба, а не Ла лиги. Поражение в этом матче из-за никакой игры в атаке, а не одного спорного гола. И может до барсафанов дойдет наконец, что лидер и главный мотор в атаке это Рафинья, а не распиаренный «новый Месси».
Комментарий скрыт
Ответ Салесар
Комментарий скрыт
Ты про гол Левандовски с двухметрового офсайда?
Опять в суд? Барса же только на днях пожаловалась на судей.
Барсе конечно аукнулось за то, что они назло Реалу начали «защищать» судей. Все в Барсе во весь голос орали, что судей надо защищать ведь они такие же люди и что ВАРу надо доверять… и стоило Барсе проиграть два раза подряд и тут же две подряд жалобы.

Даже не смотря на удаление соперника и пенальти в пользу Барсы, кулесы все равно недовольны.

При Негрейре такого точно не было)
Ответ Michael Jackson_1116618335
Опять в суд? Барса же только на днях пожаловалась на судей. Барсе конечно аукнулось за то, что они назло Реалу начали «защищать» судей. Все в Барсе во весь голос орали, что судей надо защищать ведь они такие же люди и что ВАРу надо доверять… и стоило Барсе проиграть два раза подряд и тут же две подряд жалобы. Даже не смотря на удаление соперника и пенальти в пользу Барсы, кулесы все равно недовольны. При Негрейре такого точно не было)
болелы бчк: я/мы Негрейра
Ответ Michael Jackson_1116618335
Опять в суд? Барса же только на днях пожаловалась на судей. Барсе конечно аукнулось за то, что они назло Реалу начали «защищать» судей. Все в Барсе во весь голос орали, что судей надо защищать ведь они такие же люди и что ВАРу надо доверять… и стоило Барсе проиграть два раза подряд и тут же две подряд жалобы. Даже не смотря на удаление соперника и пенальти в пользу Барсы, кулесы все равно недовольны. При Негрейре такого точно не было)
Комментарий скрыт
Согласен с оратором на 100%, за что Барса деньги платит, где результат, товарищи судьи?
Пенальти, красная, +10 минут ко второму тайму- всего этого уже недостаточно чтобы увезти хотя бы очко у 15 места гению Флику и его умничкам! 😭😭😭
Если уж каким-то бывшим клоунам функционерам не стыдно ныть о судействе, чего уж говорить о пациентах со спортса🤪🤡🤕
Ответ Ilya Chistyakov
Пенальти, красная, +10 минут ко второму тайму- всего этого уже недостаточно чтобы увезти хотя бы очко у 15 места гению Флику и его умничкам! 😭😭😭 Если уж каким-то бывшим клоунам функционерам не стыдно ныть о судействе, чего уж говорить о пациентах со спортса🤪🤡🤕
Комментарий скрыт
Ответ Nbw77785
Комментарий скрыт
Загугли значение подмены фактов, потом еще раз прочитай мой коммент и выздоравливай✊
Бесстыжие подонки сдвинули штангу во время пробития Ямалем пенальти. Это просто возмутительно.
Дорвался дядька до микрофона) БарсаТВ должен возглавить) это будет эпичное классико, но уже в медиапространстве)
Вы видели 2 тайм, там 10-1 в пользу Жироны должно было быть! Контратак под 10, и в каждой, был бы завершитель уровня Холланда-гол! 2-1 очень слабо для ЖИРОНЫ!
Ответ Чё-Гевара
Вы видели 2 тайм, там 10-1 в пользу Жироны должно было быть! Контратак под 10, и в каждой, был бы завершитель уровня Холланда-гол! 2-1 очень слабо для ЖИРОНЫ!
20-0 должно быть!
Просто надо платить арбитрам. Негрейра не даст соврать.
Ответ Lavinka
Просто надо платить арбитрам. Негрейра не даст соврать.
Конечно. Платить за "отчёты" перестали - начались жалобы на судей
Либо Реал виноват в проигрыше Барсы,либо Кунде,на матч приехал опять на каблуках.)))))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
19 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
42 минуты назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
9 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
54 минуты назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем