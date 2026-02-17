«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша прокомментировал поражение «блауграны» от «Жироны» в 24-м туре Ла Лиги (1:2).
Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.
Момент был просмотрен судьями на ВАР, так как предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол был засчитан, команды разыграли мяч с центра поля.
«Во-первых, мы сыграли совсем плохо. А во-вторых, «Жирона» показала отличную игру, и я поздравляю их с победой.
Больше нечего сказать о судьях. Все и так все видят. Они бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем. Но сначала мы выиграем эту лигу 💪», – написал Фрейша.
- как горит огонь
- как течет вода
- как БЧК винят в своих проблемах всех, кроме себя
Финансовые проблемы из-за плохого руководства клуба, а не Ла лиги. Поражение в этом матче из-за никакой игры в атаке, а не одного спорного гола. И может до барсафанов дойдет наконец, что лидер и главный мотор в атаке это Рафинья, а не распиаренный «новый Месси».
Барсе конечно аукнулось за то, что они назло Реалу начали «защищать» судей. Все в Барсе во весь голос орали, что судей надо защищать ведь они такие же люди и что ВАРу надо доверять… и стоило Барсе проиграть два раза подряд и тут же две подряд жалобы.
Даже не смотря на удаление соперника и пенальти в пользу Барсы, кулесы все равно недовольны.
При Негрейре такого точно не было)
Если уж каким-то бывшим клоунам функционерам не стыдно ныть о судействе, чего уж говорить о пациентах со спортса🤪🤡🤕