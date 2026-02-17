Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»

Ханс-Дитер Флик: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Жироны» в 24-м туре Ла Лиги (1:2).

«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у «Жироны». При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.

Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся.

У вас нет мнения об эпизоде с Кунде ? Ладно, у меня его тоже нет», – сказал Флик.