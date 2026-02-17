Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
Ханс-Дитер Флик: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Жироны» в 24-м туре Ла Лиги (1:2).
«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у «Жироны». При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.
Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся.
У вас нет мнения об эпизоде с Кунде? Ладно, у меня его тоже нет», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Команда получила чувствительный пинок от Атлетико, логично было бы ожидать реакции какой-никакой. И что мы видим, сверхнизкая командная скорость, по сравнению с Барсой Жирона летала весь матч. Либо медленный дыр-дыр, а как вперёд передача, так ошибка, за редчайшим исключением. Прессинг ужасный, мало того, что слабой интенсивности, но и со сплошной имитацией отборов, опять же, у Жироны он был и агрессивней, и что уж самое печальное - организованнее. Множество раз за матч Жирона преодолевала "прессинг" Барсы (даже без кавычек писать стыдно), как нож скаозь масло, и это не ПСЖ с МС или Баварией, это Жирона! Причем игроков отпускали, даже не гнались за ними, не нарушали получая карточки хотя бы. Момент со вторым голом это апогей всего безобразия, аут, борьба Лёвы и де Йонга с двумя игроками Жироны (два на два!), проигрывают мяч, ну бывает, но что дальше происходит - это чудо (посмотрите, не пожалеете), оба бросают участвовать в игре и пошли гулять! Причём де Йонг бросил свою зону, там образовался километр пространства. Дальше наступ на Кунде (да, ВАР, как минимум, должен был разобраться), но чего ты валяешься, как убитый. Мяч отошёл от тебя, вернулся, и прямо из под тебя "убитого" забивают гол. Ну отреагируй ты на эпизод и валяйся потом сколько влезет, хоть врачей вызывай. Ведь через минуту бегал же, как ни в чём не бывало.
Иначе, в конце сезона будет полный провал.
Слишком много индивидуальных ошибок у игроков, слишком …
И что Флика вообще надо увольнять как можно скорее
И вообще проблемы как и говорит Флике в движении игроков и именно в их выборе позиции.
Я вчера не увидел от них создания никакой глубины и пространства.
Если игрок хорош лишь в очень ограниченных сценариях, то это не игрок уровня топ-клуба. Максимум для запаса были бы хороши. Ольмо даже в Лейпциге не был лучшим игроком.