  • Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»

Ханс-Дитер Флик: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Жироны» в 24-м туре Ла Лиги (1:2).

«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у «Жироны». При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.

Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся.

У вас нет мнения об эпизоде с Кунде? Ладно, у меня его тоже нет», – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Хоть кто то в барсе выдал базу: «мы плохо играли». Ханси красава, а судейские ошибки были есть и будут.
Ответ Vikeif
Комментарий скрыт
Ответ blauvamos
Комментарий скрыт
Ну что ты. Нужно уважительно относиться к судьям! Узнаёшь, чья цитата?
Да конечно заслужила, абсолютно согласен с Фликом. Барса была ужасна, что командно, что индивидуально. Я не беру во внимание даже результат (могли и выиграть, не в этом дело, писал бы тоже самое), но если задуматься, то что-то сломалось, или действительно устали все разом.
Команда получила чувствительный пинок от Атлетико, логично было бы ожидать реакции какой-никакой. И что мы видим, сверхнизкая командная скорость, по сравнению с Барсой Жирона летала весь матч. Либо медленный дыр-дыр, а как вперёд передача, так ошибка, за редчайшим исключением. Прессинг ужасный, мало того, что слабой интенсивности, но и со сплошной имитацией отборов, опять же, у Жироны он был и агрессивней, и что уж самое печальное - организованнее. Множество раз за матч Жирона преодолевала "прессинг" Барсы (даже без кавычек писать стыдно), как нож скаозь масло, и это не ПСЖ с МС или Баварией, это Жирона! Причем игроков отпускали, даже не гнались за ними, не нарушали получая карточки хотя бы. Момент со вторым голом это апогей всего безобразия, аут, борьба Лёвы и де Йонга с двумя игроками Жироны (два на два!), проигрывают мяч, ну бывает, но что дальше происходит - это чудо (посмотрите, не пожалеете), оба бросают участвовать в игре и пошли гулять! Причём де Йонг бросил свою зону, там образовался километр пространства. Дальше наступ на Кунде (да, ВАР, как минимум, должен был разобраться), но чего ты валяешься, как убитый. Мяч отошёл от тебя, вернулся, и прямо из под тебя "убитого" забивают гол. Ну отреагируй ты на эпизод и валяйся потом сколько влезет, хоть врачей вызывай. Ведь через минуту бегал же, как ни в чём не бывало.
Ответ kvn9
у команды переходной сезон считай, такое часто бывает после успешного сезона. невозможно только засчет одной системы добиваться хороших результатов из года в год. обязательно будут передышки, когда система будет давать сбой (усталость, недостаточная мотивация и невезение). и тут в помощь обычно приходит индивидуальное мастерство игроков. но у барсы качество многих игроков сильно хромает. я думаю банально в этом проблема. реализация очень плохая, креативность у многих игроков отсутствует, защитники недостаточно квалифицированные. с таким составом провальные сезоны после успешных неизбежны увы
Ответ kvn9
Де Йонг безучастно пробегающийся при перехвате и атаке соперника - это уже классика. Он середняк или даже хуже в игре без мяча. Эх, как бы пригодился Флику Гави в хорошей форме
помнится я тут как-то писал, что многие игроки в барсе середняки и настоящий кризис у барсы, а не у реала. фанаты сливочных меня жутко захейтили. теперь я надеюсь многие поняли что к чему. когда у тебя основные игроки Ферраны Торресы, Эрики Гарсии и Бальде, то вряд ли такую команду можно назвать топ клубом. все держалось засчет системы Флика и гения Педри. ну и плюс Рафа и Ямаль частенько делали разницу. ну а сейчас все наружу вылезло
Ответ Hangman29
Я так же писал. Барса не вылезала из кризиса даже прошлый сезон, где тоже скамейки не было
Ответ Hangman29
Лeчись
Флику надо очень сильно поработать с командой эту неделю - благо в ЛЧ сразу в 1/8 вышли и есть время и отдохнуть, и привести команду в порядок.
Иначе, в конце сезона будет полный провал.

Слишком много индивидуальных ошибок у игроков, слишком …
Ответ Кирилл
Игроки Жироны сегодня 1 в 1 только так возили игроков Барсы, и тут уже на стиль Флика не свалишь всё
Ответ Человек_Простой
Сейчас придет пользователь predator87 и расскажет вам о том, что это Флик виноват в поражении и именно он заставляет игроков так проводить матчи )
И что Флика вообще надо увольнять как можно скорее
Сам факт, что Флик с этим составом успешно играет в Л-Л, часто бьет Реал и доходит далеко в ЛЧ не иначе как подвигом назвать невозможно. Там реально, пол команды-это не для больших грандов. И в Барселоне они не от хорошей жизни.
Ответ &_Bishep_&
Спасибо за мнение, тоже самое постоянно пишу (очень многие не согласны). На мой взгляд, только Педри, Рафинья (в форме, не как сегодня) и вратарь на 100% удовлетворяют требованиям топ-клуба. Есть ещё Ямаль, но там всё сложно и пока непонятно, куда выведет. Возможно деЙонг околотоп, но с большими игровыми пороками и только с Педри рядом, а без него, что называется, деньги на ветер. Остальные либо с ярмарки (как Лёва), либо возможно в будущем (немало), но прямо сейчас, есть как есть.
Ответ kvn9
Вот тут не согласен, да многие игроки не для топ клубов, но сегодня мы проиграли Жироне, клубу из зоны вылета, с финансами проблемами ещё хуже чем у Барселоны,игроки сегодняшней Барселоны настолько хуже игроков Жироны? видели сколько моментов создала Жирона в сегодняшнем матче? их точно больше чем у Барсы. вы мне писали, что Флик догматик, и что такие тренера в таком возрасте не меняются, скажите вам сегодняшний матч понравился? мне как болельщику Барселоны вообще нет. Даже Пеп и Клопп частично адаптировали свой стиль, заметьте не полностью все меняли, а адаптировали, потому что соперники тоже готовятся, тоже адаптируются. и заметьте состав и финансовые возможности у Пепа и Клоппа намного лучше, эти тренера могут купить практически кого угодно,но даже они наступали на горло своей песне. Ханси прекрасно знает возможности состава и прекрасно все видит, но продолжает из раза в раз ничего не менять, в прошлом году нас ловили Гирасси и Лаутаро, в этом Хиль и Цыганков. И вот я смотрю и понимаю что в этом году, наш предел это 1/8ЛЧ, максимум 1/4. и я писал ещё в том году, что Барсу будут все чаще наказывать за авантюрную игру, и как мы видим все подтверждается.
Флику стоило рискнуть и выпустить Берналя вместо Фермина сразу. Тогда бы Ольмо не играл 8-ку, а поднялся бы на свою родную позицию выше. Полузащита Ольмо, Фермин, Де Йонг - это вообще не очень выходит..
Ответ Тимур Рашидов
Флику стоило рискнуть и выпустить Берналя вместо Фермина сразу. Тогда бы Ольмо не играл 8-ку, а поднялся бы на свою родную позицию выше. Полузащита Ольмо, Фермин, Де Йонг - это вообще не очень выходит..
Берналя как раз надо было выпускать вместо Ольмо, хотя бы на первый тайм.

И вообще проблемы как и говорит Флике в движении игроков и именно в их выборе позиции.
Я вчера не увидел от них создания никакой глубины и пространства.
Ответ A.B.W.
Проблемы в классе ребят, которые уже прилично прыгают выше головы
Мне всегда жалко тренеров на прессухах после поражений. Они должны внятно объяснить почему так получилось.) Ну это же бред. Все хотели победить и теперь нужно найти козлов отпущения..
Ответ Аврал
Или прямо с поля, что то говорить порой
многие пишут, что в команде нет лидеров, а меня в этом плане изумляет ситуация с капитанами. выходит сувенир под названием Араухо - и отнимает у Рафиньи повязку. чтобы что? он себя Рамосом что ли возомнил? до середины сезона вторым капитаном ещё и Терштеген был. то есть капитаны - третий вратарь и десятый защитник. Араухо вообще по какому праву на себя так много берёт? на поле он не показывает и десятой части от своих притязаний на статус, это вообще недоразумение, а не футболист. ещё и в депрессивные туры катается, у него настроение не то, чтобы в футбол играть - он дед инсайд. игру стараются строить через Ямаля, у которого каждое второе действие - обрез и потеря мяча. да, вся опасность всё равно через него, потому что ему мяч постоянно подсовывают, а парень явно проводит худший отрезок своей карьеры на данный момент. без покупки мощного опорника и хорошего забивного нападающего весь этот цирк и будет продолжаться, потому что команда играет хорошо, только когда ловит кураж и ей это дают сделать. когда возникает жестокое сопротивление - то у них лапки. во главе с эмо Араухой
Ответ Joss Stone
Голосованием в раздевалке это выбирается. Первый капитан тер штеген, потом араухо, де йонг, рафинья, педри, ферран/эрик, левандовски
Ответ Joss Stone
А про защиту ничего сказать не хочешь? Она с сезона 23/24 дырявая у Барсы, ещё при Хави пропускали 5-ку от Вильяреалов, трешку от Гранад и тд. Очевидно, что в Барсе нет ЦЗ уровня топ-клуба
Вопрос, что делать с командой? Даже если Флик уйдет, то на его место топа не позвать, потому что топ-тренерам нужны трансферы по заказу. Позвать не-топа значит рисковать сильно отлететь ещё ниже. Кто бы что мне не говорил, я не верю, что Фермины, Ферраны, Мартины, Бальде, Эрик Гарсия и тд - это уровень основы топ-клуба, и смена тренера их не изменит. И тут вопрос сколько игроков нужно летом подписать, чтобы состав не был таким посредственным?
Ответ Человек_Простой
Фермин и Бальде посредственные? По голове ударили?
Ответ sliman
По голове ударили тебя видимо. Да, Бальде и Фермин это добротно-средние игроки, уровня предтопов. Фермин вообще бесполезен против плотной, качественной обороны, он хорош только там, где ему дают разбежаться, я пишу об этом уже второй год. Бальде может быть сколь угодно крутым, скоростным дриблером, но толку нет, если футболист не умеет играть на своей позиции, не добегает и не умеет хорошо навешивать/простреливать с фланга.
Если игрок хорош лишь в очень ограниченных сценариях, то это не игрок уровня топ-клуба. Максимум для запаса были бы хороши. Ольмо даже в Лейпциге не был лучшим игроком.
Флик ответил правильно и по делу, ничего лишнего и ненужного! Проблемы команды видит и надеюсь в самое ближайшее время всё исправит и мы увидим прежнюю Барселону под его руководством.
