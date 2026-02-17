Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»

Экс-судья не увидел фола в эпизоде с голом «Жироны» в дерби.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод со вторым голом «Жироны» в матче с «Барселоной» (2:1).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде , прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

«Между Эчеверри и Кунде произошел контакт. Они оба шли на мяч, и игрока «Барселоны» ударили, но я не думаю, что это был фол. И в таких эпизодах [судьи] не смотрят повторы», – сказал Бурруль.

