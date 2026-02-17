Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
Экс-судья не увидел фола в эпизоде с голом «Жироны» в дерби.
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод со вторым голом «Жироны» в матче с «Барселоной» (2:1).
Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.
«Между Эчеверри и Кунде произошел контакт. Они оба шли на мяч, и игрока «Барселоны» ударили, но я не думаю, что это был фол. И в таких эпизодах [судьи] не смотрят повторы», – сказал Бурруль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Я понимаю желание барсафанов свести все "абсолютно одно и тоже", но к сожалению это две разные эпизоды, причем в первом не было равной борьбы, игрок был первым на мяче.
Январь 2009 года. Федерация футбола Испании приняла решение заменить арбитра матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». Эту игру должен был судить Альфонсо Перес Бурруль, однако из-за неудовлетворительной работы во встрече чемпионата Испании между «Реалом» и «Осасуной» (3:1), он отстранен от кубкового матча.
Игрок «Осасуны» Хуанфран Торрес был удален с поля, так как дважды получал предупреждения якобы за симуляцию в штрафной соперников, хотя телеповторы показали, что на полузащитнике фолили футболисты «Реала». Вместо двух пенальти в ворота «Реала» - удаление игрока «Осасуны».
Главное этот же судья отменил гол в такой же ситуации в прошлом году в 4м туре, наступ в голевой атаке тогда сделал сам Кундэ)
https://x.com/i/status/2023525344318472331
а есть ли зрение у представителей мадриских полубратьев ?
Эчеверри въезжает шипами в ногу Кунде ? - Въезжает, еще как, но свисток молчит.
Этот же Сото Гранде в матче прошлого сезона Ла Лиги отменил гол Левы в ворота Райо из-за такого же фола Кунде. Хотя даже не из-за такого же: там Кунде наступил на носок бутсы, а не как здесь.
Реал - единственный клуб, который хотел изменений, реформ. И сколько говна в сторону клуба от местных кулес было.
Теперь проснулись? Глаза открыли? То-то же!