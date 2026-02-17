  • Спортс
  • Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»

Экс-судья не увидел фола в эпизоде с голом «Жироны» в дерби.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод со вторым голом «Жироны» в матче с «Барселоной» (2:1).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

«Между Эчеверри и Кунде произошел контакт. Они оба шли на мяч, и игрока «Барселоны» ударили, но я не думаю, что это был фол. И в таких эпизодах [судьи] не смотрят повторы», – сказал Бурруль.

Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»

ладно, но почему тогда этот же арбитр отменил гол Барсы в прошлом сезоне? проблема лишь в том что трактовка одного и того же эпизода разная у ОДНОГО того же Арбитра!
Ответ TAGAY
ладно, но почему тогда этот же арбитр отменил гол Барсы в прошлом сезоне? проблема лишь в том что трактовка одного и того же эпизода разная у ОДНОГО того же Арбитра!
В прошлом сезоне был прямой наступ, тут касание уже сбоку.
Я понимаю желание барсафанов свести все "абсолютно одно и тоже", но к сожалению это две разные эпизоды, причем в первом не было равной борьбы, игрок был первым на мяче.
На жёлтую, конечно, не смотрят.. Но после гола обязаны посмотреть. Экс-судья не знает правил. Поэтому он и экс..
Ответ Петр Петрович_1117076228
На жёлтую, конечно, не смотрят.. Но после гола обязаны посмотреть. Экс-судья не знает правил. Поэтому он и экс..
ВАР и смотрел. Судью приглашают когда на ВАРе противоположное главному судье мнение.
Не удивлён такому мнению от данного арбитра, который в своё время не раз помогал клубу, "пострадавшему" от дела Негрейры.
Январь 2009 года. Федерация футбола Испании приняла решение заменить арбитра матча Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». Эту игру должен был судить Альфонсо Перес Бурруль, однако из-за неудовлетворительной работы во встрече чемпионата Испании между «Реалом» и «Осасуной» (3:1), он отстранен от кубкового матча.

Игрок «Осасуны» Хуанфран Торрес был удален с поля, так как дважды получал предупреждения якобы за симуляцию в штрафной соперников, хотя телеповторы показали, что на полузащитнике фолили футболисты «Реала». Вместо двух пенальти в ворота «Реала» - удаление игрока «Осасуны».
Как это не смотрят, если это было в голевой атаке и гол был как раз из зоны Кундэ.

Главное этот же судья отменил гол в такой же ситуации в прошлом году в 4м туре, наступ в голевой атаке тогда сделал сам Кундэ)
Ответ Iamliam
Как это не смотрят, если это было в голевой атаке и гол был как раз из зоны Кундэ. Главное этот же судья отменил гол в такой же ситуации в прошлом году в 4м туре, наступ в голевой атаке тогда сделал сам Кундэ)
А Кунде сыграл тогда в мяч ?
А Кунде сыграл тогда в мяч ?
А Кунде сыграл тогда в мяч ?
Сыграл ли Кунде в мяч ?
https://x.com/i/status/2023525344318472331

а есть ли зрение у представителей мадриских полубратьев ?
Барселона в своей жалобе на судейство подняла правильную тему: почему у одних и тех же судей в разных матчах разные трактовки по одинаковым моментам ?

Эчеверри въезжает шипами в ногу Кунде ? - Въезжает, еще как, но свисток молчит.
Этот же Сото Гранде в матче прошлого сезона Ла Лиги отменил гол Левы в ворота Райо из-за такого же фола Кунде. Хотя даже не из-за такого же: там Кунде наступил на носок бутсы, а не как здесь.
Ответ Кирилл
Барселона в своей жалобе на судейство подняла правильную тему: почему у одних и тех же судей в разных матчах разные трактовки по одинаковым моментам ? Эчеверри въезжает шипами в ногу Кунде ? - Въезжает, еще как, но свисток молчит. Этот же Сото Гранде в матче прошлого сезона Ла Лиги отменил гол Левы в ворота Райо из-за такого же фола Кунде. Хотя даже не из-за такого же: там Кунде наступил на носок бутсы, а не как здесь.
Потому что судьи дно, просто не тянут уровень лиги.
Реал - единственный клуб, который хотел изменений, реформ. И сколько говна в сторону клуба от местных кулес было.
Теперь проснулись? Глаза открыли? То-то же!
Ответ Кирилл
Барселона в своей жалобе на судейство подняла правильную тему: почему у одних и тех же судей в разных матчах разные трактовки по одинаковым моментам ? Эчеверри въезжает шипами в ногу Кунде ? - Въезжает, еще как, но свисток молчит. Этот же Сото Гранде в матче прошлого сезона Ла Лиги отменил гол Левы в ворота Райо из-за такого же фола Кунде. Хотя даже не из-за такого же: там Кунде наступил на носок бутсы, а не как здесь.
Жалоба на судейство ? Но Барселона же не обсуждает судей, какая еще жалоба ?
Но в случаях с реалом, стабильно и охотно не хотя видеть симуляции от Виниса, Чучелоумени, Мбапа, Родриго, да практически от любого игрока Реала, а ведь тут ПО сути должны арбитры наказывать желтой симулянта! противно и ничего не меняется, Мадрид
Барсе буквально два гола в этом сезоне не засчитали за аналогичные фолы, да - не смотрят.
В смысле? Эпизоды с голом, повторы не смотрят? Почему когда Торрес забил стрелу и мяч в немного руку задел десять минут повтор смотрели что бы гол отменить, и до гола было то еще десять касаний.
а вот когда к реалу всегда ест помиш от судий🤣
Буруль что за бурду ты выпил предыдущих матчах за такие фолы ольмо и кунде просмотрев вар отменили голы
Рекомендуем