Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»

«Жирона» забила победный гол «Барселоне» с фолом, считает экс-арбитр.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен решением засчитать второй гол «Жироны» в дерби с «Барселоной» (2:1).

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде , прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол засчитали, команды разыграли мяч с центра поля.

«Он наступил ему на ногу, и гол не следовало засчитывать, потому что был фол на Кунде. Более того, этот удар помешал ему (Кунде – Спортс’‘) продолжить игру. И Эчеверри также должен был получить желтую карточку за безрассудный стык», – сказал Итурральде.