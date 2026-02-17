Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен решением засчитать второй гол «Жироны» в дерби с «Барселоной» (2:1).
Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.
Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол засчитали, команды разыграли мяч с центра поля.
«Он наступил ему на ногу, и гол не следовало засчитывать, потому что был фол на Кунде. Более того, этот удар помешал ему (Кунде – Спортс’‘) продолжить игру. И Эчеверри также должен был получить желтую карточку за безрассудный стык», – сказал Итурральде.
Они же такие же люди и их нужно защищать. Надо полностью доверять ВАР!
(с) Флик
1:55 тот же судья, что сегодня, отменяет гол, т.к. Кунде после игры в мяч наступает на ногу игроку Райо
интересно послушать, что у судьи за переосмысление правил произошло
Причем он в 2х метрах от этого столкновения стоял и лучше ВАР все должен был видеть)
Раньше, когда была нормальная реализация, не особо влияли частые косяки в защите. Но сегодня, как и в матче с Атлетико, впереди особо не получалось, а в обороне опять полыхают пожары. Пора приходить в себя.