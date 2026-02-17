  • Спортс
  • Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»

«Жирона» забила победный гол «Барселоне» с фолом, считает экс-арбитр.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен решением засчитать второй гол «Жироны» в дерби с «Барселоной» (2:1). 

Перед голом Франа Бельтрана на 86-й минуте игры 24-го тура Ла Лиги хавбек «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барсы» Жюля Кунде, прокидывая мяч себе на ход. Француз упал, после чего Эчеверри отпасовал Хоэлю Роке, который отдал голевую передачу на Бельтрана.

Момент был просмотрен судьями на ВАР, однако главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору. В итоге гол засчитали, команды разыграли мяч с центра поля.

«Он наступил ему на ногу, и гол не следовало засчитывать, потому что был фол на Кунде. Более того, этот удар помешал ему (Кунде – Спортс’‘) продолжить игру. И Эчеверри также должен был получить желтую карточку за безрассудный стык», – сказал Итурральде.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Да оставьте вы в покое уже судей!!!

Они же такие же люди и их нужно защищать. Надо полностью доверять ВАР!

(с) Флик
Ответ Michael Jackson_1116618335
Да оставьте вы в покое уже судей!!! Они же такие же люди и их нужно защищать. Надо полностью доверять ВАР! (с) Флик
Ну это другое, очевидно же😏
Ответ Michael Jackson_1116618335
Да оставьте вы в покое уже судей!!! Они же такие же люди и их нужно защищать. Надо полностью доверять ВАР! (с) Флик
Странно что все ошибки в пользу Реала, но для вас это ведь нормально
Эчеверри должен был получить карточку еще раньше за то,что решил забрать майку у Френки до окончания игры.
Ответ falkao2013
Эчеверри должен был получить карточку еще раньше за то,что решил забрать майку у Френки до окончания игры.
До матча еще 😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
До матча еще 😁
Комментарий удален модератором
Если бы Эчеверри получил желтую, Сото Градо не получил бы премию
там даже смотреть два раза ВАР не надо чтоб убедиться что наступ был на ногу
https://www.youtube.com/watch?v=dQW8rOkAywo
1:55 тот же судья, что сегодня, отменяет гол, т.к. Кунде после игры в мяч наступает на ногу игроку Райо
интересно послушать, что у судьи за переосмысление правил произошло
Ответ Камамбер Раклетов
https://www.youtube.com/watch?v=dQW8rOkAywo 1:55 тот же судья, что сегодня, отменяет гол, т.к. Кунде после игры в мяч наступает на ногу игроку Райо интересно послушать, что у судьи за переосмысление правил произошло
А где там у вас Кунде в мяч сыграл? Он просто наступил на игрока Райо
Ответ Jack Frost
А где там у вас Кунде в мяч сыграл? Он просто наступил на игрока Райо
и где ошибка в написанном? в тот раз отменил, в этот нет, дальше что?
Когда судят Барсу, такие мелочи всегда пропускают… это слишком очевидно уже который сезон.
Сото Градо как всегда, в каждом матче Барсы делает ошибки не в пользу каталонцев.

Причем он в 2х метрах от этого столкновения стоял и лучше ВАР все должен был видеть)
Ответ Iamliam
Сото Градо как всегда, в каждом матче Барсы делает ошибки не в пользу каталонцев. Причем он в 2х метрах от этого столкновения стоял и лучше ВАР все должен был видеть)
Сото Градо - судья, при котором у Барселоны наибольший процент поражений( 47% - 7 в 15 матчах). При этом, в каждом проигранном матче были результативные ошибки не в пользу Барселоны. Наверно совпадение...
Ответ Сергей Яскевич
Сото Градо - судья, при котором у Барселоны наибольший процент поражений( 47% - 7 в 15 матчах). При этом, в каждом проигранном матче были результативные ошибки не в пользу Барселоны. Наверно совпадение...
может не входил в комитет Негрейры, мало ли?
Зато когда Суарес вье.ал по ноге Варана, забрал мяч отдал Месси-тот забил гол, тогда все молчали в тряпку))))
Ответ SPAIN 2010
Зато когда Суарес вье.ал по ноге Варана, забрал мяч отдал Месси-тот забил гол, тогда все молчали в тряпку))))
В этом сезоне Винисиус перед голом попал по лицу Пеньи, не видел вашего возмущение, надеюсь было возмущение, так как у Пеньи кровоточило нормально
Ответ SPAIN 2010
Зато когда Суарес вье.ал по ноге Варана, забрал мяч отдал Месси-тот забил гол, тогда все молчали в тряпку))))
Зато когда кринжик симулировал фол до штрафной с Адресом и получил пенку все молчали)
Фол был, конечно. Но, даже если бы и отменили этот гол, Барса разочаровала. Сами делаем подарки Реалу.
Раньше, когда была нормальная реализация, не особо влияли частые косяки в защите. Но сегодня, как и в матче с Атлетико, впереди особо не получалось, а в обороне опять полыхают пожары. Пора приходить в себя.
Ответ Evgen Vynokurov
Фол был, конечно. Но, даже если бы и отменили этот гол, Барса разочаровала. Сами делаем подарки Реалу. Раньше, когда была нормальная реализация, не особо влияли частые косяки в защите. Но сегодня, как и в матче с Атлетико, впереди особо не получалось, а в обороне опять полыхают пожары. Пора приходить в себя.
Да, но просто даже с такой г**но игрой было бы одно очко, а не 0, если бы все было честно. Абсолютно все топ-команды проводит зачастую слабые игры, но берут при этом очки, так что лучше быть разочарованным, но с 1 очком.
Ответ Салесар
Да, но просто даже с такой г**но игрой было бы одно очко, а не 0, если бы все было честно. Абсолютно все топ-команды проводит зачастую слабые игры, но берут при этом очки, так что лучше быть разочарованным, но с 1 очком.
С одним подоженным очком лучше? Перестаньте. Вы же любите такие моменты, чтобы потом через пару лет вспомнить их 😂
Да если бы судил Итурральде —всё было бы честно. Ямаль бы перебил, Роке не забил , Кунде бы выжил… Эх , какого арбитра потеряла Барселона ….(
Рекомендуем