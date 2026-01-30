Есть первая реакция Трубина на новую встречу с «Мадридом». Готов к еще одному подвигу в ЛЧ?

Нет сценариста лучше жизни. «Бенфика» со счетом 4:2 обыграла «Мадрид» в заключительном туре лигового этапа ЛЧ– «сливочные» потеряли место в восьмерке лучших, а португальцы обеспечили себе путевку в плей-офф турнира.

Жеребьевка 1/16 финала вновь свела Жозе Моуринью с бывшим клубом . Главным героем встречи команд на лиговом этапе стал Анатолий Трубин – именно гол вратаря на последних секундах матча позволил «Бенфике» занять заветную 24-ю строчку в турнирной таблице.

Украинец уже отреагировал на результаты жеребьевки. Вспомнил мем Here we go again: «И вот мы снова здесь».

Кто знает, может, Анатолий совершит еще один подвиг в грядущем противостоянии с «королевским клубом»?