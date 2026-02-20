Самая важная статистика в карьере Азара, которая заставит им восхищаться. Вы переосмыслите карьеру Эдена 😮

Есть интересная статистика, которая поможет переосмыслить карьеру Эдена Азара.

Экс-нападающий «Челси» утонул в травмах, переехав в «Реал». Многие критикуют и самого бельгийца, утверждая, что он потерял мотивацию и не соблюдал режим.

Но есть другой подход: А мог ли выдержать его организм таких нагрузок? Дело в том, что к 24-м годам у Азара было больше всех сыгранных минут в профессиональном футболе. До этого возраста никто не играл так много. Никогда.

Вдумайтесь.