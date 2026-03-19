Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики

Флориан Виртц установил рекорд «Ливерпуля» по созданным моментам в матче ЛЧ.

«Ливерпуль » обыграл «Галатасарай » (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

Полузащитник мерсисайдской команды Флориан Виртц создал восемь голевых моментов, установив клубный рекорд в рамках игры Лиги чемпионов с сезона-2003/04, когда ведется данная статистика.

В нынешнем сезоне немецкий хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 9 результативных передач.