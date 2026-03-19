Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики
Флориан Виртц установил рекорд «Ливерпуля» по созданным моментам в матче ЛЧ.
«Ливерпуль» обыграл «Галатасарай» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник мерсисайдской команды Флориан Виртц создал восемь голевых моментов, установив клубный рекорд в рамках игры Лиги чемпионов с сезона-2003/04, когда ведется данная статистика.
В нынешнем сезоне немецкий хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 9 результативных передач.
Кто выиграет ЛЧ?7295 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
Реализацию надо подтягивать, опять не реализовал свои моменты
Реализацию надо подтягивать, опять не реализовал свои моменты
Надо просто посадить на лавку Салаха, который вчера сделал все, чтобы Ливерпуль не прошел дальше, запарывал моменты, как мог.
Надо просто посадить на лавку Салаха, который вчера сделал все, чтобы Ливерпуль не прошел дальше, запарывал моменты, как мог.
Слот боится с ним связываться. Салах ужасен в этом сезоне, но он все время в старте.
Играет все лучше. Такое чувство, что партнеры начинают его понимать.
Играет все лучше. Такое чувство, что партнеры начинают его понимать.
Я бы сказал, что Виртц - это лучший игрок пока у Ливерпуля во второй половине сезона и один из лучших по сезону в целом вместе с Собослаи и Экитике. Он даже в первой критикуемой половине смотрелся хорошо и сильно своего недополучил по г+п
Экитике, Виртц и Собо - тащили Ливерпуль по ЛЧ дальше, в тоже время Салах - не забил два выхода 1 на 1, минус пенальти(ужасный удар), куча запоротых моментов, когда он не мог просто принять мяч в штрафной.
