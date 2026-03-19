  • Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики
6

Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики

Флориан Виртц установил рекорд «Ливерпуля» по созданным моментам в матче ЛЧ.

«Ливерпуль» обыграл «Галатасарай» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник мерсисайдской команды Флориан Виртц создал восемь голевых моментов, установив клубный рекорд в рамках игры Лиги чемпионов с сезона-2003/04, когда ведется данная статистика.

В нынешнем сезоне немецкий хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 9 результативных передач.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
Реализацию надо подтягивать, опять не реализовал свои моменты
Ответ Джанлука Нальюка
Реализацию надо подтягивать, опять не реализовал свои моменты
Надо просто посадить на лавку Салаха, который вчера сделал все, чтобы Ливерпуль не прошел дальше, запарывал моменты, как мог.
Ответ Виталий [Matiss] Деркачев
Надо просто посадить на лавку Салаха, который вчера сделал все, чтобы Ливерпуль не прошел дальше, запарывал моменты, как мог.
Слот боится с ним связываться. Салах ужасен в этом сезоне, но он все время в старте.
Играет все лучше. Такое чувство, что партнеры начинают его понимать.
Ответ Кино Музыка
Играет все лучше. Такое чувство, что партнеры начинают его понимать.
Я бы сказал, что Виртц - это лучший игрок пока у Ливерпуля во второй половине сезона и один из лучших по сезону в целом вместе с Собослаи и Экитике. Он даже в первой критикуемой половине смотрелся хорошо и сильно своего недополучил по г+п
Экитике, Виртц и Собо - тащили Ливерпуль по ЛЧ дальше, в тоже время Салах - не забил два выхода 1 на 1, минус пенальти(ужасный удар), куча запоротых моментов, когда он не мог просто принять мяч в штрафной.
Доминик Собослаи: «ПСЖ» – очень хорошая команда, но «Ливерпуль» показал, что может справиться с кем угодно»
11 минут назад
Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»
24 минуты назад
Победа «Зенита» с сомнительным пенальти, «Барса» забила 7 мячей «Ньюкаслу», 900-й гол Месси, дело Смолова идет в суд, «Спартак» расторг Ружичку и другие новости
44 минуты назад
Играл и в Бундеслиге, и в «Челси» – какого игрока вспомните?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» – потребуется соответствующий уровень игры»
сегодня, 03:26
Флик о «Барсе» как претенденте на победу в ЛЧ: «Следующий раунд будет очень сложным. Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем»
сегодня, 03:01
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне
сегодня, 01:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нэшвиллом» и выбыл из турнира
сегодня, 01:10
Рафинья, Винисиус, Собослаи и Тринкау – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
сегодня, 00:34
Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
сегодня, 00:10
Лига Европы. 1/8 финала. «Астон Вилла» примет «Лилль», «Рома» против «Болоньи», «Штутгарт» в гостях у «Порту»
34 минуты назад
Радимов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев виноват, спровоцировал. Прекрасно понимаю Кармо – проигрываешь, а тренер такое делает. Я такого в футболе не видел никогда»
сегодня, 03:40
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
сегодня, 03:13
Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
сегодня, 01:45
Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»
сегодня, 01:05
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
вчера, 22:26
