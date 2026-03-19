Радимов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев виноват, спровоцировал. Прекрасно понимаю Кармо – проигрываешь, а тренер такое делает. Я такого в футболе не видел никогда»

Владислав Радимов: Талалаев виноват в стычке с Челестини.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал стычку Андрея Талалаева и Фабио Челестини в компенсированное время ко второму тайму в матче Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

«Виноват точно Талалаев, который все это спровоцировал. Игрока ЦСКА (Энрике Кармо – Спортс’‘), который его толкнул, я прекрасно понимаю – ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе.

Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так?

Ну а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь.

При этом Челестини понять тоже можно – команду прочат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное», – сказал Владислав Радимов .