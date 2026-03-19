Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»

Арне Слот: ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот после победы над «Галатасараем » (4:0, общий счет – 4:1) поделился ожиданиями от встречи в «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Если доходишь до поздних стадий Лиги чемпионов, то точно знаешь одно – придется сыграть с «ПСЖ», потому что это невероятная команда. Мы убедились в этом в прошлом сезоне, когда играли против них.

На выезде с ними был очень сложный матч, а на «Энфилде»... Против «Галатасарая» мы провели идеальный матч. И тогда на «Энфилде» с «ПСЖ» мы сыграли фантастический матч.

Много раз говорил, насколько это был великолепный матч, лучшая игра в моей тренерской карьере – может быть, не по результату, но по тому, каким должен быть футбол. Обе команды играли в футбол, хотели порадовать болельщиков, развлечь их.

Мы были единственной командой, которая довела дело с «ПСЖ» до дополнительного времени, единственной командой, которая дошла до серии пенальти, но парижане в этом сезоне показывают, что они не сбавили обороты.

Против «Галатасарая» мы показали, что можем играть на том же уровне, что и большую часть прошлого сезона, поэтому это вселяет в меня и в нас большую уверенность», – сказал Арне Слот .

