  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»
4

Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»

Доннарумма о 0:3 от «Реала»: я разочарован.

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма надеется, что его команда отыграется после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– В ответном матче бы должны сыграть абсолютно по-другому. Я разочарован, потому что мы уступили, сыграв плохо. Но теперь мы сыграем дома и надеемся, что сможем перевернуть ситуацию.

Мы надеемся решить некоторые вопросы к следующему матчу. С нашими болельщиками все будет по-другому. Они должны оказать нам беспрецедентную поддержку, и они, несомненно, сделают это, потому что они особенные.

– Что делает Гвардиолу особенным для вас?

– Он очень помогает мне во всем как на поле, так и за его пределами, дает мне советы. Он особенный тренер, потому что находит неожиданные решения, – сказал итальянец в эфире Sky Sports.

Винисиус заработал и не забил пенальти в игре с «Ман Сити». Доннарумма сбил вингера, а затем отразил удар с точки

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoпремьер-лига Англия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мы сыграли плохо... Ты руку убрал при первом голе, как будто играл вне штрафной
Ответ Тимур Назаренко
Мы сыграли плохо... Ты руку убрал при первом голе, как будто играл вне штрафной
Да, это крайне странно выглядело. Да и когда второй гол забивался, Доннарумма оказался в непонятной позиции и нелепо завалился. Вот в третьем голе винить особо некого, это был просто гениальный эпизод от Вальверде, сразу вспомнился знаменитый гол Пеле на ЧМ-58.
Я думал только у нас журналисты бред спрашивают,оказалось нет !
Возможно его сейв, это как гол Аршавина Марселю
Читайте новости футбола в любимой соцсети
