Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»

Доннарумма о 0:3 от «Реала»: я разочарован.

Голкипер «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма надеется, что его команда отыграется после поражения от «Реала » (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов .

– В ответном матче бы должны сыграть абсолютно по-другому. Я разочарован, потому что мы уступили, сыграв плохо. Но теперь мы сыграем дома и надеемся, что сможем перевернуть ситуацию.

Мы надеемся решить некоторые вопросы к следующему матчу. С нашими болельщиками все будет по-другому. Они должны оказать нам беспрецедентную поддержку, и они, несомненно, сделают это, потому что они особенные.

– Что делает Гвардиолу особенным для вас?

– Он очень помогает мне во всем как на поле, так и за его пределами, дает мне советы. Он особенный тренер, потому что находит неожиданные решения, – сказал итальянец в эфире Sky Sports.

