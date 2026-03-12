Доннарумма о 0:3 от «Реала»: «Я разочарован, потому что «Сити» уступил, сыграв плохо. Надеемся, что дома сможем перевернуть ситуацию»
Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма надеется, что его команда отыграется после поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
– В ответном матче бы должны сыграть абсолютно по-другому. Я разочарован, потому что мы уступили, сыграв плохо. Но теперь мы сыграем дома и надеемся, что сможем перевернуть ситуацию.
Мы надеемся решить некоторые вопросы к следующему матчу. С нашими болельщиками все будет по-другому. Они должны оказать нам беспрецедентную поддержку, и они, несомненно, сделают это, потому что они особенные.
– Что делает Гвардиолу особенным для вас?
– Он очень помогает мне во всем как на поле, так и за его пределами, дает мне советы. Он особенный тренер, потому что находит неожиданные решения, – сказал итальянец в эфире Sky Sports.
