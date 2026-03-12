«Реал» разнес «Сити», 5 голов от «ПСЖ», спасение «Арсенала», «Металлург» взял Кубок Континента, два золота России на Паралимпиаде, Иран может пропустить ЧМ и другие новости

1. Среда в Лиге чемпионов получилась не менее яркой, чем вторник. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0): Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист. «ПСЖ» крупно обыграл «Челси» (5:2): Хвича сделал дубль и ассистировал Витинье, у Энцо гол и голевая на Гюсто, Сафонов вышел в старте. «Арсенал» на 89-й ушел от поражения с «Байером» (1:1): Хавертц реализовал пенальти, Андрих забил после подачи с углового на 46-й. Ну а «Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» (3:0), выиграв 5-й матч ЛЧ подряд .

2. Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали.

3. «Металлург» обыграл «Салават» и впервые стал обладателем Кубка Континента . Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх. СКА одолел «Динамо» Минск, «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Авангард» победил «Торпедо».

4. 🥇🥇 Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке на 10 км на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото. Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке на 10 км сидя.

Немецкая лыжница и ее сопровождающий отказались фотографироваться с россиянкой Багиян после ее победы. Международный паралимпийский комитет анализирует ситуацию . Чешские паралимпийцы также отказались от фото .

5. Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину . Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность. Сообщалось, что у иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили.

6. НХЛ. Гол Демидова принес «Монреалю» победу над «Оттавой» (3:2), Овечкин сделал передачу в матче «Вашингтона» с «Филадельфией» (1:4).

7. Индиан-Уэллс (WTA). Рыбакина, Швентек, Соболенко, Пегула вышли в 1/4 финала, Анисимова, Эала выбыли.

У мужчин Дрэйпер обыграл Джоковича, Алькарас, Медведев, Норри, Синнер вышли в 1/4 финала.

8. Валиева, Петросян, Кондратюк выступят за Москву на Кубке Первого канала, Гуменник, Дикиджи, Муравьева – за Санкт-Петербург.

9. НБА. «Денвер» победил «Хьюстон», «Клипперс» разгромили «Миннесоту». Другие результаты – здесь .

10. «Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу. А ЦСКА попросил КДК отменить красную Гонду за фол на Осипенко в матче с «Динамо».

11. В отношении Абрамовича идет расследование на Джерси – о том, не являются ли деньги от продажи «Челси» «доходами от преступной деятельности». Это может повлиять на спор с Великобританией.

12. Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC, пишет Bloomberg.

13. КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в 3-й раз с начала марта. Форварда «Ак Барса» наказывали за нырки со «Спартаком», «Ладой» и «Автомобилистом».

14. Олимпийский комитет России станет учредителем печатной версии «Советского спорта», сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.. Это старейшее из ныне выходящих спортивных изданий в России.

15. Соседи Родри пожаловались в полицию на хавбека «Сити» из-за его дрона : «Последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна».

Цитаты дня.

Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5 »

Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру . Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»

Оби Микел про «Арсенал»: «Ты потратил миллиард, Артета, и говоришь, что единственный способ выиграть – угловые? Это смешно, их победы уродливы. Фанаты не жалуются лишь из-за 1-го места»

Семак о критике «Зенита»: «Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», состав должен быть соответствующий . Мы в борьбе за 1-е место – это самое важное. Катастрофы нет»

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире . Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»

Эден Азар: «Я бы избавился от ВАР, он меня раздражает . Он отбирает много эмоций. В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть»

Федор Смолов: «Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а в 9 ехал на тренировку . Если выходной, спишь до 3 часов дня»

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера . За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»