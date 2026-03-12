«Реал» разнес «Сити», 5 голов от «ПСЖ», спасение «Арсенала», «Металлург» взял Кубок Континента, два золота России на Паралимпиаде, Иран может пропустить ЧМ и другие новости
1. Среда в Лиге чемпионов получилась не менее яркой, чем вторник. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0): Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист. «ПСЖ» крупно обыграл «Челси» (5:2): Хвича сделал дубль и ассистировал Витинье, у Энцо гол и голевая на Гюсто, Сафонов вышел в старте. «Арсенал» на 89-й ушел от поражения с «Байером» (1:1): Хавертц реализовал пенальти, Андрих забил после подачи с углового на 46-й. Ну а «Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» (3:0), выиграв 5-й матч ЛЧ подряд.
2. Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали.
3. «Металлург» обыграл «Салават» и впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх. СКА одолел «Динамо» Минск, «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Авангард» победил «Торпедо».
4. 🥇🥇 Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке на 10 км на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото. Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке на 10 км сидя.
Немецкая лыжница и ее сопровождающий отказались фотографироваться с россиянкой Багиян после ее победы. Международный паралимпийский комитет анализирует ситуацию. Чешские паралимпийцы также отказались от фото.
5. Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность. Сообщалось, что у иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили.
6. НХЛ. Гол Демидова принес «Монреалю» победу над «Оттавой» (3:2), Овечкин сделал передачу в матче «Вашингтона» с «Филадельфией» (1:4).
7. Индиан-Уэллс (WTA). Рыбакина, Швентек, Соболенко, Пегула вышли в 1/4 финала, Анисимова, Эала выбыли.
У мужчин Дрэйпер обыграл Джоковича, Алькарас, Медведев, Норри, Синнер вышли в 1/4 финала.
8. Валиева, Петросян, Кондратюк выступят за Москву на Кубке Первого канала, Гуменник, Дикиджи, Муравьева – за Санкт-Петербург.
9. НБА. «Денвер» победил «Хьюстон», «Клипперс» разгромили «Миннесоту». Другие результаты – здесь.
10. «Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу. А ЦСКА попросил КДК отменить красную Гонду за фол на Осипенко в матче с «Динамо».
11. В отношении Абрамовича идет расследование на Джерси – о том, не являются ли деньги от продажи «Челси» «доходами от преступной деятельности». Это может повлиять на спор с Великобританией.
12. Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC, пишет Bloomberg.
13. КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в 3-й раз с начала марта. Форварда «Ак Барса» наказывали за нырки со «Спартаком», «Ладой» и «Автомобилистом».
14. Олимпийский комитет России станет учредителем печатной версии «Советского спорта», сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.. Это старейшее из ныне выходящих спортивных изданий в России.
15. Соседи Родри пожаловались в полицию на хавбека «Сити» из-за его дрона: «Последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна».
Цитаты дня.
Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»
Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»
Оби Микел про «Арсенал»: «Ты потратил миллиард, Артета, и говоришь, что единственный способ выиграть – угловые? Это смешно, их победы уродливы. Фанаты не жалуются лишь из-за 1-го места»
Семак о критике «Зенита»: «Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», состав должен быть соответствующий. Мы в борьбе за 1-е место – это самое важное. Катастрофы нет»
Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»
Эден Азар: «Я бы избавился от ВАР, он меня раздражает. Он отбирает много эмоций. В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть»
Федор Смолов: «Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а в 9 ехал на тренировку. Если выходной, спишь до 3 часов дня»
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»