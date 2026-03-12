«Реал» разнес «Сити», 5 голов от «ПСЖ», спасение «Арсенала», «Металлург» взял Кубок Континента, два золота России на Паралимпиаде, Иран может пропустить ЧМ и другие новости

1. Среда в Лиге чемпионов получилась не менее яркой, чем вторник. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» (3:0): Вальверде сделал хет-трик в 1-м тайме, Винисиус не забил с пенальти, у Куртуа ассист. «ПСЖ» крупно обыграл «Челси» (5:2): Хвича сделал дубль и ассистировал Витинье, у Энцо гол и голевая на Гюсто, Сафонов вышел в старте. «Арсенал» на 89-й ушел от поражения с «Байером» (1:1): Хавертц реализовал пенальти, Андрих забил после подачи с углового на 46-й. Ну а «Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» (3:0), выиграв 5-й матч ЛЧ подряд.

2. Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали.

3. «Металлург» обыграл «Салават» и впервые стал обладателем Кубка Континента. Команда Разина выиграла регулярку КХЛ, набрав 101 очко в 64 играх. СКА одолел «Динамо» Минск, «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Авангард» победил «Торпедо».

4. 🥇🥇 Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке на 10 км на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото. Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке на 10 км сидя.

Немецкая лыжница и ее сопровождающий отказались фотографироваться с россиянкой Багиян после ее победы. Международный паралимпийский комитет анализирует ситуацию. Чешские паралимпийцы также отказались от фото.

5. Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность. Сообщалось, что у иранских футболисток забрали паспорта по прибытии в Австралию, телефоны изымались или прослушивались. Их обязали предоставить данные о семьях, сидеть в ресторане отеля запретили. 

6. НХЛ. Гол Демидова принес «Монреалю» победу над «Оттавой» (3:2), Овечкин сделал передачу в матче «Вашингтона» с «Филадельфией» (1:4).

7. Индиан-Уэллс (WTA). Рыбакина, Швентек, Соболенко, Пегула вышли в 1/4 финала, Анисимова, Эала выбыли.

У мужчин Дрэйпер обыграл Джоковича, Алькарас, Медведев, Норри, Синнер вышли в 1/4 финала.

8. Валиева, Петросян, Кондратюк выступят за Москву на Кубке Первого канала, Гуменник, Дикиджи, Муравьева – за Санкт-Петербург.

9. НБА. «Денвер» победил «Хьюстон», «Клипперс» разгромили «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

10. «Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Акрона» после удара Дмитриева по ноге Беншимолу. А ЦСКА попросил КДК отменить красную Гонду за фол на Осипенко в матче с «Динамо». 

11. В отношении Абрамовича идет расследование на Джерси – о том, не являются ли деньги от продажи «Челси» «доходами от преступной деятельности». Это может повлиять на спор с Великобританией.

12. Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC, пишет Bloomberg.

13. КХЛ оштрафовала Семенова за симуляцию в 3-й раз с начала марта. Форварда «Ак Барса» наказывали за нырки со «Спартаком», «Ладой» и «Автомобилистом».

14. Олимпийский комитет России станет учредителем печатной версии «Советского спорта», сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.. Это старейшее из ныне выходящих спортивных изданий в России.

15. Соседи Родри пожаловались в полицию на хавбека «Сити» из-за его дрона: «Последнее, что ожидаешь увидеть, когда смотришь телевизор, – это дрон в метре от окна».

Цитаты дня.

Губерниев о ЧМ: «Место сборной Ирана должна занять Россия! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3, в полуфинале – Америку 10:7, в четвертьфинале – Аргентину 13:5»

Шмейхель о замене Кински на 17-й минуте: «Тудор уничтожил его карьеру. Весь мир теперь будет вспоминать этот момент. Его нужно было подержать хотя бы до перерыва»

Оби Микел про «Арсенал»: «Ты потратил миллиард, Артета, и говоришь, что единственный способ выиграть – угловые? Это смешно, их победы уродливы. Фанаты не жалуются лишь из-за 1-го места»

Семак о критике «Зенита»: «Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», состав должен быть соответствующий. Мы в борьбе за 1-е место – это самое важное. Катастрофы нет»

Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»

Эден Азар: «Я бы избавился от ВАР, он меня раздражает. Он отбирает много эмоций. В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть»

Федор Смолов: «Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а в 9 ехал на тренировку. Если выходной, спишь до 3 часов дня»

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Не фанат Реала, но как можно было не дать Вальверде исполнить пенку, чтобы попытаться покер оформить?
Полностью согласен. Абсолютно логично бы было. Тем более тот кто пошёл к точке, вообще не пенальтист. И человека покера решил и сам....
Вини такой Вини
Недолго в Спортинге радовались, что им достался норвежский выскочка
Что курил, пил и колол Губерниев?
Он и был такой!.... "странный!".... просто, став известным, перестал скрываться!
Это он пошутил так. Если бы зашёл на спортс инкогнито и написал это в комментах, ему мы накидали минусов и дело с концом.
Феде - это настоящий восторг! Потрясающий матч в его исполнении.
Ну что за турнир теперь Лига Чемпионов, просто песня. Реформа явно пошла на пользу. Что ни матч, феерия, плюс сезон Буде-Глимта.
Полностью согласен!
А что интересного? После первых матчей 1/8 в 5 парах уже нет интриги(
Реал разнёс по счету, а не по игре. Как и ПСЖ.
Губерниев, последняя рюмка была лишней!!!
Вчера я пропустил высказывание Губерниева про сынов Карпина, зато сегодня с утра прочувствовал, что такое кринж.
Буде удевляет. Единственная команда без легионеров в поле(Хайкина не считаем, вратарь)
Доннарума 0:3, Сафонов 5:2.
Рекомендуем
Главные новости
Пеп Гвардиола: «Я много раз проигрывал в ЛЧ на всех стадиях, и меня разносили в пух и прах за мои решения. Но я все еще здесь»
13 минут назад
Тудор о «Тоттенхэме»: «Можно плакать, быть жертвой, а можно бороться. Все зависит от нас. Все остальное, типа черной магии, наложенной на клуб, – это хрень»
39 минут назад
Каррагер о «Ман Сити»: «За 9 лет при Пепе одна победа в ЛЧ – они будут разочарованы. Были тяжелые поражения от команд, которым они не должны проигрывать: «Лиону», «Челси» в финале»
39 минут назад
Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
52 минуты назад
Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
сегодня, 18:43
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
сегодня, 18:42
Чемпионат России. «Динамо» Махачкала победило «Оренбург», «Зенит» сыграет со «Спартаком» в субботу
сегодня, 18:30
Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»
сегодня, 18:21
Джейми Каррагер: «Эмери идеален для возрождения «МЮ», в АПЛ он лучший тренер после Гвардиолы для этого. То, что Унаи не рассматривают, многое говорит о современном футболе»
сегодня, 18:02
Угадывайте победителей матчей в Пикере и получайте альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов от Спортса’’
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Алавеса», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
17 минут назадLive
Артета о том, что многие команды играют одинаково: «Все друг у друга учатся, но так и в других видах спорта. В теннисе не запрещают эйс, в НБА не говорят, что нельзя бросать трехочковые»
27 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» играет с «Пармой», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
31 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» против «Осера», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
32 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
47 минут назадLive
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
сегодня, 19:00Live
Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
сегодня, 18:59
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
сегодня, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
сегодня, 18:24Фото
Рекомендуем