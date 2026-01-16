Скромный сын Ибрагимовича перешел в «Аякс». Спустя 25 лет повторил путь отца

В 2001 году 19-летний Златан Ибрагимович подписал контракт с «Аяксом». 25 лет спустя его сын Максимилиан перебрался в амстердамский клуб – на правах аренды из «Милана». Сообщается, что в соглашении 19-летнего вингера включена опция выкупа.

В отличие от папы , Макси, как его называют близкие, ведет себя скромно. На вопрос о лучшем футболисте, с которым он когда-либо играл, парень ответил с застенчивой улыбкой:

«Рафаэл Леау. Или Лука Модрич. Или мой папа, однажды я с ним тренировался, это считается?»

Все же Максимилиан надеется показать себя без опоры на заслуги отца:

«Круто, что папа тоже играл за «Аякс», а теперь у меня появилась возможность тут играть и развиваться. Не сказал бы, что иду его путем, мне хочется написать свою собственную историю. У меня есть свое имя, я отдельный игрок, надеюсь показать свой собственный футбол. Ибрагимович – это просто имя. Меня зовут Максимилиан. Мы с папой очень разные.

Отец не давал мне советов перед трансфером. Он сказал, что «Аякс» – замечательный клуб, а Амстердам – чудесный город. Сказал, что фанаты тут отличные и лига хорошая. Говорил о клубе только хорошее».

В «Аяксе», кстати, уже играет Дамиан ван дер Варт – сын Рафаэла.

История повторяет себя.