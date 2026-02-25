  • Спортс
  Киву об 1:2: «У «Буде-Глимт» гораздо больше энергии, чем у «Интера»: мы играем каждые 3 дня, а они провели 4 матча за 2 месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят, мы испробовали все, что могли»
130

Кристиан Киву высказался о вылете «Интера» из Лиги чемпионов.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

Миланская команда потерпела поражение от «Буде-Глимт» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала турнира (1:2, первая игра – 1:3).

– Мы испробовали все, что могли, против очень хорошо организованной команды, обороняющейся низким блоком. То, что мы не могли выйти из тупика, создало для них зону психологического комфорта. Мне не в чем упрекнуть ребят, потому что они приложили все усилия, чтобы добиться успеха. Во втором тайме им удалось что-то создать, забить два гола.

Мы очень разочарованы. К сожалению, сегодня мы играли с командой, у которой гораздо больше энергии, чем у нас, и мы должны поздравить их, потому что они заслуживают пройти дальше. 

– Вы хотели выступить в Лиге чемпионов по-другому?

– Наша цель – быть конкурентоспособными, мы всегда об этом говорили. Мы никогда не думали о вещах, которые находятся слишком далеко и неподвластны нашему контролю. К сожалению, мы не смогли быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Мы знаем, что уровень турнира высок, и если вы не будете оставаться сосредоточенными, то найдутся команды, которые накажут вас при первой же допущенной ошибке.

В перерыве я попросил проявить больше терпения в перемещении мяча, чтобы дестабилизировать эту плотную и организованную схему 4-4-2, но мы не смогли этого сделать, за исключением нескольких подач. У нас было несколько хороших моментов в штрафной, но мы не смогли ими воспользоваться.

Мы могли начать игру, атакуя более четко. Мы испробовали все, что могли, учитывая наши ограничения и наши сильные стороны. Это досадно, потому что если бы нам удалось забить гол, возможно, мы бы оказали на них большее давление.

– Почему у игроков не было правильной энергии?

– Сложно набрать энергию, когда играешь каждые три дня. Возможно, мы могли бы действовать лучше и атаковать по-другому, но мне не в чем упрекнуть ребят. Когда в штрафной было десять игроков, было действительно сложно.

Все разочарованы, потому что мы хотели пройти в следующий раунд, быть конкурентоспособными, хотя и знали, что это будет нелегко против команды, которая провела всего четыре матча за последние два месяца. Теперь мы переворачиваем страницу и двигаемся дальше. Это Лига чемпионов, и мы должны отдать должное тому, что сделали наши соперники, – сказал Киву. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TuttomercatoWeb
130 комментариев
Так можно и наоборот посмотреть - вы подходите к игре в разгар сезона, в то время как норвежцы только собираются после перерыва. В общем, оправдание слабое
Ответ фанат Ска хабаровска
Так можно и наоборот посмотреть - вы подходите к игре в разгар сезона, в то время как норвежцы только собираются после перерыва. В общем, оправдание слабое
Хах, нашёл отмазку. У норвегов вообще межсезонье. Это не катит.
Ответ фанат Ска хабаровска
Так можно и наоборот посмотреть - вы подходите к игре в разгар сезона, в то время как норвежцы только собираются после перерыва. В общем, оправдание слабое
Плюс игровой тонус имеет немаловажное значение. Играя раз в 2 недели игровой тонус теряется.
Если норвежцы так играют в своё межсезонье,то что они сделали бы с Интером в разгар чемпионата Норвегии? Слабая отмазка от Киву.Про газон была лучше.
Ответ falkao2013
Если норвежцы так играют в своё межсезонье,то что они сделали бы с Интером в разгар чемпионата Норвегии? Слабая отмазка от Киву.Про газон была лучше.
Комментарий скрыт
Ответ Sasha-1992
Комментарий скрыт
Это оправдание запатентованной российскими клубами;
-не сезон
-начало сезона
-плотный график
- усталостью в конец сезона
а мы-то переходили на осень-весна, чтоб быть в форме к ЕК))
Ответ Остап Бендер
а мы-то переходили на осень-весна, чтоб быть в форме к ЕК))
Порушили структуру всего футбола ради нескольких команд в еврокубках, даже в случае успеха это было плохое решение. Целостность чемпионата разрушена, он делится на два отрезка, летом два месяца не играем, зато играем в декабре в холод. А по клубам из более низких лиг осень-весна бьёт намного сильнее, во второй лиге вообще такие бредовые форматы придумали из-за этого, теперь там сезон состоит из двух отрезков с переходами команд туда-сюда. Весну-осень давно вернуть пора, тем более в еврокубках не играем, самое время.
Ответ M-7
Порушили структуру всего футбола ради нескольких команд в еврокубках, даже в случае успеха это было плохое решение. Целостность чемпионата разрушена, он делится на два отрезка, летом два месяца не играем, зато играем в декабре в холод. А по клубам из более низких лиг осень-весна бьёт намного сильнее, во второй лиге вообще такие бредовые форматы придумали из-за этого, теперь там сезон состоит из двух отрезков с переходами команд туда-сюда. Весну-осень давно вернуть пора, тем более в еврокубках не играем, самое время.
Именно! При этом вон куча стран живёт на весна-осень и еврокубкам это не мешает
Факт: Норвегия два раза обыграла Италию в отборе ЧМ, Буде Глимт два раза обыграла лучшую команду Италии. Вот уровень Норвежского футбола. Раньше в Биатлоне всех нагнули а щас до футбола выросли. Молодцы че сказать
Ответ Мирзо Атохонов
Факт: Норвегия два раза обыграла Италию в отборе ЧМ, Буде Глимт два раза обыграла лучшую команду Италии. Вот уровень Норвежского футбола. Раньше в Биатлоне всех нагнули а щас до футбола выросли. Молодцы че сказать
И это ещё Клэбо футболом не занялся…
Ответ Мирзо Атохонов
Факт: Норвегия два раза обыграла Италию в отборе ЧМ, Буде Глимт два раза обыграла лучшую команду Италии. Вот уровень Норвежского футбола. Раньше в Биатлоне всех нагнули а щас до футбола выросли. Молодцы че сказать
Комментарий скрыт
"У Буде-Глимт» гораздо больше энергии, чем у «Интера»: мы играем каждые 3 дня, а они провели 4 матча за 2 месяца"
Вот и оправдание подьехало)
Ответ Андрей. С
"У Буде-Глимт» гораздо больше энергии, чем у «Интера»: мы играем каждые 3 дня, а они провели 4 матча за 2 месяца" Вот и оправдание подьехало)
Комментарий скрыт
Теперь у вас будет 4 игры в месяц…
Ответ Wokulski
Теперь у вас будет 4 игры в месяц…
ну да
А если бы было наоборот, то Киву бы точно ныл про нехватку игрового тонуса, база, так сказать.
Так они получается не сыграны как вы?
Чувак просто не в курсе что эта отмазка работает наоборот.😄
Ответ гилберт
Чувак просто не в курсе что эта отмазка работает наоборот.😄
Ему просто никто не подсказал...
Что он несёт вообще? Ты проиграл дебютанту ЛЧ два матча подряд! Он хоть понимает какое это позорище?? А ну да, следующая отмазка: «для нас Серия А в приоритете»
Рекомендуем