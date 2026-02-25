Реграги близок к уходу с поста главного тренера сборной Марокко. Были переговоры с Хави и другими кандидатами
Валид Реграги близок к уходу с поста главного тренера сборной Марокко.
Валид Реграги близок к уходу с поста главного тренера сборной Марокко.
50-летний специалист продолжает переговоры о своем уходе из национальной команды после того, как он подал в отставку на фоне поражения в финале Кубка Африки.
Как пишет The Athletic, Федерация футбола Марокко провела переговоры с кандидатами на место Реграги, в том числе с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави, однако сообщается, что испанец хотел бы вернуться к работе уже после ЧМ-2026, в котором сборная Марокко примет участие.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
