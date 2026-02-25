Реграги близок к уходу с поста главного тренера сборной Марокко. Были переговоры с Хави и другими кандидатами

Валид Реграги близок к уходу с поста главного тренера сборной Марокко.

50-летний специалист продолжает переговоры о своем уходе из национальной команды после того, как он подал в отставку на фоне поражения в финале Кубка Африки.

Как пишет The Athletic, Федерация футбола Марокко провела переговоры с кандидатами на место Реграги, в том числе с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави , однако сообщается, что испанец хотел бы вернуться к работе уже после ЧМ-2026 , в котором сборная Марокко примет участие.