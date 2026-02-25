«Карабах» пропустил 30 голов в ЛЧ – это антирекорд турнира

«Карабах» установил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ.

«Карабах» установил антирекорд по пропущенным голам за сезон в Лиге чемпионов.

Азербайджанская команда вылетела из турнира, уступив «Ньюкаслу » в стыковых матчах за выход в 1/8 финала (1:6, 2:3).

Всего на основной стадии Лиги чемпионов «Карабах » пропустил 30 голов в 10 матчах – больше, чем любая другая команда за весь сезон на турнире.