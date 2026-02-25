  • Спортс
  Барелла об 1:2 с «Буде-Глимт»: «Интеру» не доставили проблем, пропустили из-за индивидуальных ошибок. Мы хотели бороться за все трофеи – набери мы на одно очко больше, избежали бы стыков»
Николо Барелла: «Интеру» не доставили проблем, мы пропустили из-за ошибок.

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался после поражения от «Буде-Глимт» и вылета из Лиги чемпионов.

В ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала «нерадзурри» уступили со счетом 1:2 (первый матч – 1:3).

– Сегодня нам не доставили проблем. Мы пропустили из-за индивидуальных ошибок, но так бывает. Сложнее всего было взломать оборону, и у нас не получилось. «Буде» выиграл оба матча и заслужил пройти дальше.

– Можно ли было сделать больше?

– Конечно, мы разочарованы, потому что хотели бороться за все трофеи. Мы старались, но соперник превзошел нас. Набери мы на одно очко больше, мы бы вышли [напрямую], избежав стыков, но это Лига чемпионов.

– Скудетто может спасти сезон?

– Мы ставили цель бороться за все трофеи. В этом сезоне мы впереди на 10 очков. Теперь наша цель – скудетто, но так было с самого начала, – сказал Барелла в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TMW
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Не доставили проблем»😂 это вы им проблем не доставили. Вообще никаких. Буде тупо смотрелся командой выше классом. Молчал бы уж. Позорники
Ответ _Alex*
«Не доставили проблем»😂 это вы им проблем не доставили. Вообще никаких. Буде тупо смотрелся командой выше классом. Молчал бы уж. Позорники
Ну это не правда. Что в первом матче, что сегодня Интер создал намного больше моментов. Но разница в эффективности. А это напрямую зависит от уровня игроков и системы, которую построил тренер. Точнее не построил.
"Буде-Глимт ничем не удивил.."
Норвежцы ничем не удивили бывалого Николо.
Из серии: «Лукаку нас ничем не удивил»)
Проблемы были еще с Атлетико. когда вы трусливо играли на ничью и вам забили в конце. вот тогда и потеряли "очко". А Норвежцы были на голову выше и скпокойно проехались по Интеру.
Надеюсь Скудетто тоже сольёте....
А Кубок Италии ?
Ответ OldRedWhite
А Кубок Италии ?
- А как же дичь?
- Дичь не улетит, она жаренная)
Ответ OldRedWhite
А Кубок Италии ?
Ручные судейки помогут: удалят когда надо будет, пенальти поставят..
Так деграднуть за пару лет как Барелла это нужно умудриться. Мне кажется, что если составить рейтинг «топ деградирующих футболистов», то он бы там явно занимал 1-2 место. Ноль мысли, хаотично носится, постоянно орёт и разводит руками, даже пас ближнему это для него уже катастрофа
Никола Дивеевич Барелла :)) Буде глимт ничем не удивил
Надо было самому себе в лицо мячом попасть в штрафной соперника , того гляди реф и пенку назначил бы 😂
