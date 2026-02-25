Барелла об 1:2 с «Буде-Глимт»: «Интеру» не доставили проблем, пропустили из-за индивидуальных ошибок. Мы хотели бороться за все трофеи – набери мы на одно очко больше, избежали бы стыков»

Николо Барелла: «Интеру» не доставили проблем, мы пропустили из-за ошибок.

Полузащитник «Интера » Николо Барелла высказался после поражения от «Буде-Глимт » и вылета из Лиги чемпионов.

В ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала «нерадзурри» уступили со счетом 1:2 (первый матч – 1:3).

– Сегодня нам не доставили проблем. Мы пропустили из-за индивидуальных ошибок, но так бывает. Сложнее всего было взломать оборону, и у нас не получилось. «Буде» выиграл оба матча и заслужил пройти дальше.

– Можно ли было сделать больше?

– Конечно, мы разочарованы, потому что хотели бороться за все трофеи. Мы старались, но соперник превзошел нас. Набери мы на одно очко больше, мы бы вышли [напрямую], избежав стыков, но это Лига чемпионов.

– Скудетто может спасти сезон?

– Мы ставили цель бороться за все трофеи. В этом сезоне мы впереди на 10 очков. Теперь наша цель – скудетто, но так было с самого начала, – сказал Барелла в интервью Sky Sport Italia.