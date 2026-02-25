  • Спортс
  • Чилаверт о Куртуа, критиковавшем его слова про Винисиуса: «Он увел девушку у де Брюйне. Тибо – средний вратарь, скажите ему учиться играть ногами и бить штрафные или пенальти»
Чилаверт о Куртуа, критиковавшем его слова про Винисиуса: «Он увел девушку у де Брюйне. Тибо – средний вратарь, скажите ему учиться играть ногами и бить штрафные или пенальти»

Хосе Луис Чилаверт: досадно то, что Куртуа увел девушку де Брюйне.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт ответил Тибо Куртуа, который критиковал его за слова о Винисиусе Жуниоре

Напомним, по ходу матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Бенфику» со счетом 1:0, вингер мадридской команды Винисиус сказал судье, что форвард соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». После игры форвард мадридцев Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистское оскорбление со стороны вингера «Бенфики».

Чилаверт прокомментировал ситуацию так: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным». Также экс-футболист заявил, что Винисиус первым оскорбил Престианни.

Вратарь «сливочных» Куртуа отреагировал на высказывания Чилаверта: «Досадно, это еще одна форма оскорбления. Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги»

«Досадно, что он увел девушку у своего партнера по команде де Брюйне. Они говорят о ценностях, но не должны этого делать. 

Скажите Куртуа, чтобы он научился играть ногами, осмеливался выходить за пределы своей штрафной и бить штрафные или пенальти, потому что на самом деле он всего лишь средний вратарь», – ответил Чилаверт в эфире Radio Rivadavia.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: M1
125 комментариев
Чилаверт хорош! Явно подсмотрел аргумент в комментах на спортсе из прошлой новости 😎
Ответ ololoshkin
Чилаверт хорош! Явно подсмотрел аргумент в комментах на спортсе из прошлой новости 😎
Ахаха 💯
Тоже обратил внимание🤣
Ответ ololoshkin
Чилаверт хорош! Явно подсмотрел аргумент в комментах на спортсе из прошлой новости 😎
Какая-то там у них вакханалия со свободой слова в этом Парагвае !
Куртуа конечно далеко не средний вратарь, но в плане моральных ценностей действительно не ему рассуждать. Как говорится, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте.
Ответ Aleksey Yashin
Куртуа конечно далеко не средний вратарь, но в плане моральных ценностей действительно не ему рассуждать. Как говорится, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте.
Тибо, вроде, никого морали в контексте личных отношений не учил.
Его спросили - он ответил на вопрос, связанный с темой расизма.
Или по-твоему Куртуа должен теперь до глубокой старости молчать на любые темы из-за того, что у него в юности случился роман с девушкой знакомого или экс-девушкой (не вникал во все нюансы)?

Кроме того, тут возникает вопрос с самому Чилаверту, который как-то совсем не тянет на роль Вселенского святого.
Ответ soulsick
Тибо, вроде, никого морали в контексте личных отношений не учил. Его спросили - он ответил на вопрос, связанный с темой расизма. Или по-твоему Куртуа должен теперь до глубокой старости молчать на любые темы из-за того, что у него в юности случился роман с девушкой знакомого или экс-девушкой (не вникал во все нюансы)? Кроме того, тут возникает вопрос с самому Чилаверту, который как-то совсем не тянет на роль Вселенского святого.
Он учил морали в контексте не личных отношений.
Ну не. Может он и сомнительный персонаж с моральной точки зрения, но он точно не средний вратарь))
Ответ gusmartinus
Ну не. Может он и сомнительный персонаж с моральной точки зрения, но он точно не средний вратарь))
Чуть выше среднего.😄
Ответ gusmartinus
Ну не. Может он и сомнительный персонаж с моральной точки зрения, но он точно не средний вратарь))
++++++++++
Средние вратари в одиночку финалы ЛЧ не выигрывают)
Ответ Vladao9
Средние вратари в одиночку финалы ЛЧ не выигрывают)
Комментарий скрыт
Ответ DAVID19-91
Комментарий скрыт
Чё забыл финал с Ливерпулем в 2022?
Ну про среднего вратаря перебор, все-таки) В Лч-2022 был одним из главных, кто тащил, если не главным. Да и постоянно выручает, в принципе.
Ответ Андрей. С
Ну про среднего вратаря перебор, все-таки) В Лч-2022 был одним из главных, кто тащил, если не главным. Да и постоянно выручает, в принципе.
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Замаруев
Комментарий скрыт
эти нытики подъехали
скажите Куртуа чтобы бил пенальти и по возможности плюнул в Роберто Карлоса - добавил чилаверт.
Ответ illustrate
скажите Куртуа чтобы бил пенальти и по возможности плюнул в Роберто Карлоса - добавил чилаверт.
>>по возможности плюнул в Роберто Карлоса

Пенальти ладно - но плевать в босса - занятие так себе ;) (Роберто Карлос Всё-таки член совета директоров клуба Реал Мадрид и с Куртуа, в отличии от Чилаверта, видится регулярно )
база по носатому кугуту
Ответ qiqe
база по носатому кугуту
Да уж скорее антибаза -- большей чуши (про среднего-то вратаря), чем сказал здесь Чилаверт, ещё поискать надо.
Куртуа на данный момент-лучший вратарь мира имхо. С аргументами у расистов скудновато как-то.
Ответ 2ran
Куртуа на данный момент-лучший вратарь мира имхо. С аргументами у расистов скудновато как-то.
В каком месте он в ДАННЫЙ МОМЕНТ лучший?
Ответ beetlejuiceqqq
В каком месте он в ДАННЫЙ МОМЕНТ лучший?
Кто лучше прямо сейчас?
средний вратарь как раз-таки парагвайский скуф
Ответ Lavochkin12
средний вратарь как раз-таки парагвайский скуф
Перехайпленный за счёт своих голов.
Куртуа средний вратарь? Серьезно?
Рекомендуем