Чилаверт о Куртуа, критиковавшем его слова про Винисиуса: «Он увел девушку у де Брюйне. Тибо – средний вратарь, скажите ему учиться играть ногами и бить штрафные или пенальти»

Хосе Луис Чилаверт: досадно то, что Куртуа увел девушку де Брюйне.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт ответил Тибо Куртуа , который критиковал его за слова о Винисиусе Жуниоре .

Напомним, по ходу матча Лиги чемпионов, в котором «Реал » обыграл «Бенфику» со счетом 1:0, вингер мадридской команды Винисиус сказал судье, что форвард соперника Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». После игры форвард мадридцев Килиан Мбаппе заявил, что слышал расистское оскорбление со стороны вингера «Бенфики».

Чилаверт прокомментировал ситуацию так: «Мбаппе говорит о ценностях, а живет с трансвеститом – это ненормально. Престианни нужно защищать, футбол стал каким-то женоподобным». Также экс-футболист заявил , что Винисиус первым оскорбил Престианни.

Вратарь «сливочных» Куртуа отреагировал на высказывания Чилаверта: «Досадно, это еще одна форма оскорбления . Этому не место в современном мире, тем более в устах бывшего коллеги»

«Досадно, что он увел девушку у своего партнера по команде де Брюйне. Они говорят о ценностях, но не должны этого делать.

Скажите Куртуа, чтобы он научился играть ногами, осмеливался выходить за пределы своей штрафной и бить штрафные или пенальти, потому что на самом деле он всего лишь средний вратарь», – ответил Чилаверт в эфире Radio Rivadavia.