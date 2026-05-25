«Милан» должен выплатить 9 млн евро Аллегри, 10 млн Фурлани и 3 млн Таре после их увольнений. Клуб может договориться о снижении сумм

Отставки руководства могут обойтись «Милану» более чем в 20 млн евро.

Стало известно, какую компенсацию «Милан» выплатит уволенным сотрудникам.

Сегодня итальянский клуб объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри, спортивного директора Игли Таре , генерального директора Джорджио Фурлани и технического директора Джеффри Монкады.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Фурлани должен был заработать около 10 миллионов евро с учетом бонусов по контракту до 2028 года – сумма указана до вычета налогов. Аллегри , чей контракт был рассчитан до 2027-го, мог получить 9 млн евро «грязными», а Таре – около 3 млн.

Контракт Монкады истекал в конце этого сезона. Ему «Милан » должен будет выплатить только зарплату за июнь.

Отмечается, что эти суммы не являются окончательными: клуб может добиться их снижения в результате переговоров с уволенными специалистами. Так, Аллегри может получить разрешение на работу в другом клубе в сезоне-2026/27 в обмен на отказ от части компенсации.