  • «Милан» должен выплатить 9 млн евро Аллегри, 10 млн Фурлани и 3 млн Таре после их увольнений. Клуб может договориться о снижении сумм
Отставки руководства могут обойтись «Милану» более чем в 20 млн евро.

Стало известно, какую компенсацию «Милан» выплатит уволенным сотрудникам.

Сегодня итальянский клуб объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри, спортивного директора Игли Таре, генерального директора Джорджио Фурлани и технического директора Джеффри Монкады.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Фурлани должен был заработать около 10 миллионов евро с учетом бонусов по контракту до 2028 года – сумма указана до вычета налогов. Аллегри, чей контракт был рассчитан до 2027-го, мог получить 9 млн евро «грязными», а Таре – около 3 млн.

Контракт Монкады истекал в конце этого сезона. Ему «Милан» должен будет выплатить только зарплату за июнь.

Отмечается, что эти суммы не являются окончательными: клуб может добиться их снижения в результате переговоров с уволенными специалистами. Так, Аллегри может получить разрешение на работу в другом клубе в сезоне-2026/27 в обмен на отказ от части компенсации.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Пусть отдадут этим троим Нкунку.
ОтветАнтон Фалафель
Нкунку - хороший!
Ответfussballer
Мукунку не надо нормальных игроков с провальными трансферами в кучу мешать
Непонятно чего в Милане хотели🤷 не протянули концовку сезона, ожидаемо, в команде где основная сила это 40 летний ветеран, а в атаке Баллотелли 2.0 и 55 летний немец. От импульсивных решений ничего путного не выйдет.
ОтветПокерный Футбол
Сначало залетало даже с ветеранами потом скорее конфликт был с Алегровой
ОтветПокерный Футбол
Аллегри полностью провалил всю вторую половину сезона, играя раз в неделю и еще в последнем туре слил Кальяри. Даже с текущим составом Милана все это - полный провал. Решение правильное, хотя конечно не ясно пока что наворотят потом.
Хорошо быть тренером, провалился по всем фронтам, тебе еще и денег положено, причем суммы невероятные.
Ответcorazon blanco
Это стандартная практика для любого топ-менеджера.
Но такое портфолио еще нужно наработать.
90 % тренеров мира ничего не получают при расставании, кроме пинка под зад.
Отряд парашютистов)))
Мимо ЛЧ, внутри Италии тоже мимо, зато такие неустойки. Неплохо наработали.
Ибру тоже надо уволить.
ОтветКино Музыка
Сам расстроен, что он остался
Милан это что то с чем то. В 4 посл играх взяли 3 очка. Так просто подарить ЛЧ....это суметь еще надо !!!(((
ОтветBecks 84
лучший клуб города!)
Рассмешили, Аллегри может пойти на снижение выплаты, чтобы иметь возможность тренировать другие клубы, да ему положить на это)
Таре - это скамер на уровне Кашпировского и бизнес-молодости, как и 99% футбольных "функционеров"
ОтветVakhore
Не успел пару-тройку албанских талантов в клуб трудоустроить
за что им платить такие деньги?! что они выиграли ?
Ответтигр настоящий
За преждевременное расторжение контракта.
