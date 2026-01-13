📸🎥 Холанд оценил сумасшедший гол Собослаи. К празднованию венгра нашлись претензии
Доминик Собослаи стал главным героем первого тайма кубковой встречи «Ливерпуля» и «Барнсли» – венгр забил сам и помог отличиться сопернику.
Гол Собослаи дальним ударом получился очень эффектным, только на взятие ворот полузащитник «Ливерпуля» никак не отреагировал, оставшись максимально спокойным.
За игрой у себя дома наблюдал Эрлинг Холанд. Норвежец передал послание экс-одноклубнику:
«Дом, вот это гол, ты хоть улыбнись».
У Доминика и Эрлинга – 19 совместных матчей в составе «Зальцбурга», их дуэт подарил австрийскому клубу два гола. Собослаи остался в системе «РБ», когда перебрался в «Лейпциг», а Холанд к тому моменту уже выступал за дортмундскую «Боруссию». Судьба сделала игроков соперников и после их перехода в АПЛ.
Хотели бы вновь увидеть парней в одной команде?