🫠 «МЮ» сыграет лишь 40 матчей в текущем сезоне – так мало не было 111 лет

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии и вылетел из всех турниров сезона, помимо АПЛ.

Напомним, манкунианцы пропускают еврокубковый сезон, в Кубке лиги «МЮ» сразу же вылетели от «Гримсби», а сегодня «красные дьяволы» проиграли «Брайтону» – также в первом для себя матче турнира.

Получается, что «МЮ» проведет лишь 40 матчей в сезоне-2025/26: 38 в АПЛ и два в Кубках Англии и лиги. Это рекордно низкий показатель с сезона-1914/15, когда «красные дьяволы» ограничились 39 играми. И это логично, учитывая, что Кубок лиги появился лишь в 1960-м.