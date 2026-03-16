Мостовой о съемках фильма про себя: «Будет предложение — соглашусь. Биография у меня интересная»
Александр Мостовой не против съемок фильма про себя.
«Про себя это говорить как-то некорректно, хотя предложения и намеки такие были. Это было лет 15 назад. А если говорить про сейчас, то можно было бы снять какой-то документальный фильм, ибо история там необычная! Биография, детство — у меня интересная.
Когда начинали снимать фильмы о спортсменах, то и ко мне выходили с предложением. Таких футболистов, как я, немного. Поэтому снять фильм можно, это было бы интересно. Но я себя не выпячиваю, как многие это делают. Поэтому этим и отличаюсь от многих. Но хотелось бы. Если будет такое предложение — то я соглашусь», — сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Мостовой о своем будущем президентском сроке в РФ: «Если будет такое предложение — то я соглашусь», — сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России
Прям не представляю, кому это могло быть интересно.
"Но я себя не выпячиваю, как многие это делают"
Мостовой себя выпячивает примерно через слово.
Серёжку?! На царство?!