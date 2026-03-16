Мостовой о съемках фильма про себя: «Будет предложение — соглашусь. Биография у меня интересная»

Александр Мостовой не против съемок фильма про себя.

Александр Мостовой ответил на вопрос о том, хочет ли он, чтобы про него сняли фильм.

«Про себя это говорить как-то некорректно, хотя предложения и намеки такие были. Это было лет 15 назад. А если говорить про сейчас, то можно было бы снять какой-то документальный фильм, ибо история там необычная! Биография, детство — у меня интересная.

Когда начинали снимать фильмы о спортсменах, то и ко мне выходили с предложением. Таких футболистов, как я, немного. Поэтому снять фильм можно, это было бы интересно. Но я себя не выпячиваю, как многие это делают. Поэтому этим и отличаюсь от многих. Но хотелось бы. Если будет такое предложение — то я соглашусь», — сказал экс-игрок «Спартака » и сборной России.