Антуан Семеньо, чей переезд в «Ман Сити» вошел в десятку самых дорогих зимних трансферов в истории , выдал идеальный дебют за новый клуб.

Первой игрой вингера в составе «горожан» стала встреча с «Эксетером» в Кубке Англии: «Сити» разнес соперника со счетом 10:1, Антуан забил сам и отдал голевую передачу. Любопытно, что в 2020-м ганец забил дебютный мяч за «Бристоль Сити» в ворота того же «Эксетера».

Семеньо после финального свистка светился от счастья. Судя по радостному виду Джиджи Доннаруммы, новичок успешно вливается в коллектив.

Финальный штрих идеального дебюта – награда игроку матча. Ганец о первом матче за «Сити» высказался коротко: «Бог велик».

Станет важной частью «Сити»?