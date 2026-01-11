🎥 Жуткие минуты «МЮ» против «Брайтона». Страдали на глазах у клубных легенд
«Ман Юнайтед» без Рубена Аморима неудачно начал встречу с «Брайтоном» в рамках Кубка страны.
«Чайки» вышли вперед на 12-й минуте, геройства Лисандро Мартинеса оказалось недостаточно для спасения ворот манкунианцев.
Всего через пару минут неудачная игра Сенне Ламменса почти привела ко второму пропущенному.
За страданиями «красных дьяволов» с трибун наблюдали клубные легенды.
В первом тайме несколько шансов упустил Диогу Далот, португалец мог выводить своих вперед на самом старте игры.
На перерыв «Ман Юнайтед» ушел, уступая в один мяч.
Реабилитируются?