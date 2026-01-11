🎥 Эмоции Росеньора в первом матче у руля «Челси». Его команда вынесла соперника 5:1
Лиэм Росеньор с трибун озадаченно наблюдал за тем, как Марк Кукурелья получает красную карточку в матче с «Фулхэмом», которому «Челси» в итоге уступил со счетом 1:2.
Первый матч Росеньора у руля нового клуба получился куда более успешным – «Челси» со счетом 5:1 разгромил «Чарльтон» в Кубке Англии. Голы за авторством Джоррела Хато, Тосина Адарабиойо, Марка Гиу, Педру Нету и Энцо Фернандеса.
Пресса внимательно следила за дебютом Росеньора, объективы TNT Sports запечатлели реакцию тренера на главные эпизоды встречи.
Уже вторая игра у руля «Челси» станет для Росеньора вызовом, его подопечные встретятся с «Арсеналом» в Кубке лиги.
Чего ждете от нового специалиста?