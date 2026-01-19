Вратарь Сенегала тащил паненку еще 5 лет назад. Перед финалом Кубка Африки тренировался на Агуэро

Финал Кубка Африканских наций закончился скандалом . На исходе добавленного времени при счете 0:0 в ворота Сенегала был назначен спорный пенальти, тренер сенегальцев в знак протеста увел команду в подтрибунку. Садьо Мане с решением наставника не согласился – вернул своих на поле, чтобы доиграть матч.

Мане не ошибся. Браим Диас, после фола на котором и был назначен одиннадцатиметровый, подошел к точке и решил исполнить паненку. Голкипер Эдуар Менди удар отразил без проблем.

Как напомнил официальный аккаунт Премьер-лиги, экс-вратарь «Челси» справлялся с паненкой соперника еще пять лет назад. В матче 35-го тура АПЛ против «Сити» Эдуар не дал забить Серхио Агуэро. «Челси» тогда победил со счетом 2:1, не позволив «горожанам» досрочно оформить чемпионство. В том сезоне за титул с командой Пепа Гвардиолы сражался «Ман Юнайтед».

В овертайме финала Кубка Африканских наций Пап Гуйе забил гол, принесший Сенегалу победу. Браим стал лучшим бомбардиром турнира, награду получал в слезах .

Менди не считает, что Браим специально плохо пробил с точки:

«Давайте серьезно. Вы правда думаете, что за одну минуту до конца матча, которого страна ждала 50 лет, мы договорились? Он хотел забить, я заслуживаю похвалы за то, что сделал сэйв, вот и все».

Мнение по пенальти?