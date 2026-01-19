🎥 Райс матерился после ничьей с «Ноттингемом». Фанаты Деклана поддержали

«Арсенал» не справился с «Ноттингем Форест» Шона Дайча в 22-м туре Премьер-лиги. Встреча закончилась нулевой ничьей, Деклан Райс провел на поле все 90 минут, от портала Flashscore англичанин получил самую высокую оценку среди одноклубников.

Сам Деклан после финального свистка был недоволен. Эмоции он не сдерживал, камеры запечатлели ругань игрока: «Гребаное дерьмо. Каждый гребаный раз».

В соцсетях фанаты считают, что скорее всего Деклан сетовал на недостаточную отдачу партнеров. Выражения полузащитника болельщики поддержали.

Деклан в последнее время эмоционален. В одном только матче с «Челси» он смеялся над фанатами соперника, а в перерыве на повышенных тонах спорил с помощником Артеты. А в недавней игре с «Ливерпулем» англичанин сцепился с Вирджилом Ван Дейком.

На что Райс жаловался вселенной?