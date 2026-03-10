Лапорта о критике со стороны Хави перед выборами: «Фонт использовал его. Факты говорят сами за себя: подход Хави был проигрышным, подход Флика – выигрышным»

Лапорта о критике со стороны Хави перед выборами: его использовали.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта , участвующий в новых выборах, оценил слова Хави.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал , что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил , что лига не одобряла трансфер аргентинца.

Также Хави, публично поддержавший конкурента Лапорты Виктора Фонта, рассказывал об уходе с поста тренера «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться».

«Намерение Хави нанести ущерб очевидно. Фонт использовал его, чтобы разделить болельщиков «Барселоны». Но у них это не получилось.

Было больно отпускать его [с поста тренера «Барсы»], но, к счастью, мы это сделали. Потому что факты говорят сами за себя: его подход был проигрышным, а подход Флика – выигрышным. Всегда нужно ставить «Барсу» выше легенд», – заявил Лапорта.

