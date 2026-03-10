  • Спортс
  Лапорта о критике со стороны Хави перед выборами: «Фонт использовал его. Факты говорят сами за себя: подход Хави был проигрышным, подход Флика – выигрышным»
41

Лапорта о критике со стороны Хави перед выборами: «Фонт использовал его. Факты говорят сами за себя: подход Хави был проигрышным, подход Флика – выигрышным»

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта, участвующий в новых выборах, оценил слова Хави.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.

Также Хави, публично поддержавший конкурента Лапорты Виктора Фонта, рассказывал об уходе с поста тренера «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться».

«Намерение Хави нанести ущерб очевидно. Фонт использовал его, чтобы разделить болельщиков «Барселоны». Но у них это не получилось.

Было больно отпускать его [с поста тренера «Барсы»], но, к счастью, мы это сделали. Потому что факты говорят сами за себя: его подход был проигрышным, а подход Флика – выигрышным. Всегда нужно ставить «Барсу» выше легенд», – заявил Лапорта.

Интервью-пожар от Хави: как Лапорта лгал, не дал вернуться Месси и почему главный в «Барсе» – не Жоан

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
А чего ты с проигрышным контракт продлевал прямо перед его увольнением ?
Ответ Pucheslav
А чего ты с проигрышным контракт продлевал прямо перед его увольнением ?
Прост)))
Ответ Simbad
Прост)))
😂😂😂
И снова манипуляция без прямого ответа. Будто кто-то спорит, что назначение Флика оказалось правильным
Ответ Schiaff1no
И снова манипуляция без прямого ответа. Будто кто-то спорит, что назначение Флика оказалось правильным
Какой прямой ответ?Тебас дал прямой ответ на весь мир.О регистрации Месси речи не шло.Какие еще прямые ответы нужны?
Ответ beetlejuiceqqq
Какой прямой ответ?Тебас дал прямой ответ на весь мир.О регистрации Месси речи не шло.Какие еще прямые ответы нужны?
А Тебас тут причем? Он свои интересы преследует, вряд ли стоит распространяться, что ты подобными санкциями разбрасываешься, да и переговоры с ним явно не Хави вел.
Почему Лапорта вместо прямого ответа переводит тему? Может потому что есть один аргентинец, который может таки открыть рот если палку перегнуть?
Прекрасные сравнения от популиста. Забыл упомянуть, что в чемпионате соперники были несколько разного уровня - у Хави был сильный Реал Анчелотти, который за 3 года взял 2 ЛЧ, у Флика кучка склочных примадонн, которая сливает тренеров и близко не подходит к уровню той команды.

В Европе ни один из них ничего выдающегося не достиг. Если Флик выиграет ЛЧ или хотя бы уверенно пройдет несколько команд серьезнее Дортмунда и Бенфики, будет о чем говорить, а пока примерно одно и то же.
Ответ FNT
Прекрасные сравнения от популиста. Забыл упомянуть, что в чемпионате соперники были несколько разного уровня - у Хави был сильный Реал Анчелотти, который за 3 года взял 2 ЛЧ, у Флика кучка склочных примадонн, которая сливает тренеров и близко не подходит к уровню той команды. В Европе ни один из них ничего выдающегося не достиг. Если Флик выиграет ЛЧ или хотя бы уверенно пройдет несколько команд серьезнее Дортмунда и Бенфики, будет о чем говорить, а пока примерно одно и то же.
Бавария?
Ответ FNT
Прекрасные сравнения от популиста. Забыл упомянуть, что в чемпионате соперники были несколько разного уровня - у Хави был сильный Реал Анчелотти, который за 3 года взял 2 ЛЧ, у Флика кучка склочных примадонн, которая сливает тренеров и близко не подходит к уровню той команды. В Европе ни один из них ничего выдающегося не достиг. Если Флик выиграет ЛЧ или хотя бы уверенно пройдет несколько команд серьезнее Дортмунда и Бенфики, будет о чем говорить, а пока примерно одно и то же.
Популизм это спекулировать темой Месси
Хави выиграл все то же что и Флик. О чем речь?) как будто Флик 3 ЛЧ подряд выиграл а Хави лох какой-то
Ответ Яхай-Бле
Хави выиграл все то же что и Флик. О чем речь?) как будто Флик 3 ЛЧ подряд выиграл а Хави лох какой-то
Ну во первых не всё тоже, у Флика есть кубок Испании в отличии от Хави и уже 4 трофея за не полных 2 сезона, у Хави 2 трофея за неполных три, да и забывать чисто эстетический момент нельзя, на Барсу Хави часто физически было трудно смотреть, если кто запирался в обороне вскрыть не могли, слабо поставленная позиционная игра, а последние 10 минут матча - стабильный ад, всегда по 2-3 голевых момента у своих ворот допускали.
Ответ Иван Кузнецов
Ну во первых не всё тоже, у Флика есть кубок Испании в отличии от Хави и уже 4 трофея за не полных 2 сезона, у Хави 2 трофея за неполных три, да и забывать чисто эстетический момент нельзя, на Барсу Хави часто физически было трудно смотреть, если кто запирался в обороне вскрыть не могли, слабо поставленная позиционная игра, а последние 10 минут матча - стабильный ад, всегда по 2-3 голевых момента у своих ворот допускали.
Хави взял дряхлую команду, а Флик уже более зрелую. И по кубку испании судить такое себе
Лапорта использовал Хави в трудное для Барсы время, выдернув с Катара, где он получал зарплату, в разы большую, чем ему дали в Барсе, тот в 1 сезон поднял команду с середины таблицы, (куда она упал при Кумане) на 2 место, а в следующем выиграл Ла Лигу и подтянул молодежь с Ла Масии, с группы ЛЧ не вышли, в том числе из-за сомнительного судейства против Баварии и Интера, и Хави не жалуется на увольнение, он сам собирался уходить, его уговорили остаться, а потом стали травить в прессе и уволили, когда договорились с Фликом, не удивлюсь что и с Хави контракт тогда продлили, чтобы давить на немца, но это уже из теории заговора, доказать невозможно.
Неплохо Чапи разворошил осиное гнездо))) Лапорта бегает с горящей жопой, Кирилл уже не знает, как его отмазывать))
Ответ b_igh
Неплохо Чапи разворошил осиное гнездо))) Лапорта бегает с горящей жопой, Кирилл уже не знает, как его отмазывать))
скорее потыкал палкой кучу говна
Ответ Растиньяк
скорее потыкал палкой кучу говна
Причем куча это вся Барселона - от фэйкового гоата до руководства клуба
Ну как бы насколько больше Флик выиграл, чем Хави, ещё и с учётом стартовых условий у обоих?

P.s. Флик крутой, если что
Ответ dafaka13
Ну как бы насколько больше Флик выиграл, чем Хави, ещё и с учётом стартовых условий у обоих? P.s. Флик крутой, если что
Да, было бы интересно увидеть команду Флика с тем Левандовски, что всё ещё забивал 30+ за сезон. Вышли бы к 4 голам за игру в среднем или как?
Ответ dafaka13
Ну как бы насколько больше Флик выиграл, чем Хави, ещё и с учётом стартовых условий у обоих? P.s. Флик крутой, если что
Стартовые условия Хави : покупка Феррана за 50 миллионов + аренда Алвеса +Аубамеянга + Траоре
Через полгода покупки Левандовски , Кунде , Рафы ,Кессье , Кристенсена

Стартовые условия Флика : Покупка Ольмо
Через год купили : Гарсию , Барджи + Маркус.
Ну да.Условия одинаковые)))
И вот настал великий день - мне дали в руки билютень, беру и ставлю крестик, эхххх - я голосую против всех! С козлами не играю - я вас не выбираю.... Идет голосованиееее... Выборы, выборы... кандидаты - ******.
Какой он же мерзкий, двуличный и популист, использовал имя Месси, распродал множество активов на годы вперёд, что возможно приведёт к еще более глубокого кризису, чем сейчас, и сейчас нагло манипулирует, даже не пытаясь в здравую аргументацию углубляться!
Ответ ser91337
Какой он же мерзкий, двуличный и популист, использовал имя Месси, распродал множество активов на годы вперёд, что возможно приведёт к еще более глубокого кризису, чем сейчас, и сейчас нагло манипулирует, даже не пытаясь в здравую аргументацию углубляться!
Мерзкие и двуличие это термины которые капец как подходят к фанам меси
Вообще не понимаю зачем надо на это отвечать. Историю пишут победители. Браса при Флике лучше чем при Хави остальное не важно.
И от себя добавлю, Хави неплохой тренер, но его истерики на бровке и нытьё про судей только вредила. А так в той же 1/4 лучше ПСЖ смотрелись, удаление конечно подпортило карты.
