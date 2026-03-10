Лапорта о критике со стороны Хави перед выборами: «Фонт использовал его. Факты говорят сами за себя: подход Хави был проигрышным, подход Флика – выигрышным»
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта, участвующий в новых выборах, оценил слова Хави.
Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал, что Месси был близок к возвращению в 2023 году: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас впоследствии заявил, что лига не одобряла трансфер аргентинца.
Также Хави, публично поддержавший конкурента Лапорты Виктора Фонта, рассказывал об уходе с поста тренера «Барсы»: «Против меня развернули кампанию в СМИ, когда я спросил о должности Эчеваррии. Что еще хуже – Алехандро говорил Рафинье, Араухо и Педри, что я хочу от них избавиться».
«Намерение Хави нанести ущерб очевидно. Фонт использовал его, чтобы разделить болельщиков «Барселоны». Но у них это не получилось.
Было больно отпускать его [с поста тренера «Барсы»], но, к счастью, мы это сделали. Потому что факты говорят сами за себя: его подход был проигрышным, а подход Флика – выигрышным. Всегда нужно ставить «Барсу» выше легенд», – заявил Лапорта.
Почему Лапорта вместо прямого ответа переводит тему? Может потому что есть один аргентинец, который может таки открыть рот если палку перегнуть?
В Европе ни один из них ничего выдающегося не достиг. Если Флик выиграет ЛЧ или хотя бы уверенно пройдет несколько команд серьезнее Дортмунда и Бенфики, будет о чем говорить, а пока примерно одно и то же.
P.s. Флик крутой, если что
Через полгода покупки Левандовски , Кунде , Рафы ,Кессье , Кристенсена
Стартовые условия Флика : Покупка Ольмо
Через год купили : Гарсию , Барджи + Маркус.
Ну да.Условия одинаковые)))
И от себя добавлю, Хави неплохой тренер, но его истерики на бровке и нытьё про судей только вредила. А так в той же 1/4 лучше ПСЖ смотрелись, удаление конечно подпортило карты.