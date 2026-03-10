ЦСКА обратился в ЭСК по удалению Лусиано в дерби с «Динамо»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду.

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду в дерби с «Динамо».

В воскресенье армейцы уступили со счетом 1:4 в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ .

На 15-й минуте Лусиано попал шипами в плечо защитнику «Динамо » Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч. Главный арбитр Сергей Иванов сначала показал форварду ЦСКА желтую карточку, но после просмотра повтора удалил аргентинца.

Как сообщает «Матч ТВ», ЦСКА попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть этот эпизод.

Гонду удален по делу? Определяющий момент дерби ЦСКА – «Динамо»