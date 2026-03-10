65

ЦСКА обратился в ЭСК по удалению Лусиано в дерби с «Динамо»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду.

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду в дерби с «Динамо».

В воскресенье армейцы уступили со счетом 1:4 в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ

На 15-й минуте Лусиано попал шипами в плечо защитнику «Динамо» Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч. Главный арбитр Сергей Иванов сначала показал форварду ЦСКА желтую карточку, но после просмотра повтора удалил аргентинца.

Как сообщает «Матч ТВ», ЦСКА попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть этот эпизод.

Гонду удален по делу? Определяющий момент дерби ЦСКА – «Динамо»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
эск скажет, что судья прав. игрок действовал безрассудно с риском нанести травму. если бы была жёлтая и Динамо подало бы жалобу в эск, то эск сказала бы, что незначительный контакт, крови нет, жёлтая показана верно
Ну понимать расклад хотелось бы! Если случайный удар ногой в плечо, без агрессии, наказывается КК, то получается любые контакты стопы и корпуса должны наказываться КК. До этого судьи оценивали намерение, динамику, возможность получить травму. Я вижу, как сейчас микрокасания лица (в том числе предполагаемые) сопровождаются картинными падениями с катанием по газону, вижу как люди подставляют стопу под выпрыгнувшего, чтобы получить наступ, есть специалисты имитирующие наступ, и теперь будут специалисты по ловле поднятой ноги на корпус.
Ответ Петрович_1
Ну понимать расклад хотелось бы! Если случайный удар ногой в плечо, без агрессии, наказывается КК, то получается любые контакты стопы и корпуса должны наказываться КК. До этого судьи оценивали намерение, динамику, возможность получить травму. Я вижу, как сейчас микрокасания лица (в том числе предполагаемые) сопровождаются картинными падениями с катанием по газону, вижу как люди подставляют стопу под выпрыгнувшего, чтобы получить наступ, есть специалисты имитирующие наступ, и теперь будут специалисты по ловле поднятой ноги на корпус.
Поддерживаю. В трактовке ряда ситуаций нет четких границ: толкнул с больше силой 10кН - это толчок, меньше - нет нарушения. Решают нюансы: смотрел на мяч или не смотрел, хотел нанести травму или не хотел, продавливал или пытался избежать, нанес травму или не нанес. Здесь я вижу опасную игру: без попытки нанести травму, игрок смотрел на мяч, игрок увидев риск столкновения - сгибал ногу в попытке смягчить столкновения и избежать нанесение травмы. Желтая карточка.
Ответ Петрович_1
Ну понимать расклад хотелось бы! Если случайный удар ногой в плечо, без агрессии, наказывается КК, то получается любые контакты стопы и корпуса должны наказываться КК. До этого судьи оценивали намерение, динамику, возможность получить травму. Я вижу, как сейчас микрокасания лица (в том числе предполагаемые) сопровождаются картинными падениями с катанием по газону, вижу как люди подставляют стопу под выпрыгнувшего, чтобы получить наступ, есть специалисты имитирующие наступ, и теперь будут специалисты по ловле поднятой ноги на корпус.
в плечо заехали ногой. мог бы и в голову, недалеко. какие ещё нужны доводы?)
Да фиг знает, все основания были
Не вижу смысла
Вот за такой фол в марте 2025 года нападающий «Динамо» Маухуб был удалён на 61-й минуте Кубка России против ЦСКА. Через три минуты после этого армейцы забили победный гол
По решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), Маухуб был дисквалифицирован на два матча Кубка России
Ну Лусиано вроде как ногу убирал,но это больше удаление,чем нет
А что тут рассматривать? Удаление было, игрок влетел высоко поднятой ногой, шипами вперёд. Где тут ошибка решения арбитра? Тут даже двойственности не может быть. Или они считают, что если не в голову влетел, то нормально?
Ответ DominatorDinamit
А что тут рассматривать? Удаление было, игрок влетел высоко поднятой ногой, шипами вперёд. Где тут ошибка решения арбитра? Тут даже двойственности не может быть. Или они считают, что если не в голову влетел, то нормально?
Ну как обычно. Нет крови - нет карточки. Убьют - тогда и приходите
Ответ DominatorDinamit
А что тут рассматривать? Удаление было, игрок влетел высоко поднятой ногой, шипами вперёд. Где тут ошибка решения арбитра? Тут даже двойственности не может быть. Или они считают, что если не в голову влетел, то нормально?
Садулаев в матче с Локо летел прямой ногой и попал игроку в лицо,однако ж ему даже жёлтой не дали и многие оправдывали его ну он в мяч хотел сыграть да и не шипами попал, хотя осенью тот же Садулаев летел шипами в ногу вратарю Акрона и тогда жёлтую только получил
... Если ошибочно признают, получается Лусиано зря извинялся?
Неужели все ранее прокомментировавшие не поняли, зачем ЦСКА подал этот запрос???
Чтобы дискву в пару-тройку матчей не дали.
И всё ограничилось одной игрой.
Логичное и правильное решение армейцев.
Ответ Дандрей
Неужели все ранее прокомментировавшие не поняли, зачем ЦСКА подал этот запрос??? Чтобы дискву в пару-тройку матчей не дали. И всё ограничилось одной игрой. Логичное и правильное решение армейцев.
Да чего махать после драки.
Ответ Viktor Martunov
Да чего махать после драки.
Вы разницу между одним пропущенным матчем и двумя-тремя осознаёте?
Тем более - на весеннем отрезке, когда меньше игр.
Или одну игру пропустит Лусиано ,основной нападающий, или две-три - есть же разница???
Тут не только КК, но еще и дисква на 2 матче этому Лусиане должна быть. Если быть последовательным в ЭСК, как они поступили с Маухубом в матче с Цска на кубок год назад
Ответ Вэлс
Тут не только КК, но еще и дисква на 2 матче этому Лусиане должна быть. Если быть последовательным в ЭСК, как они поступили с Маухубом в матче с Цска на кубок год назад
Очень информативное фото(нет). Но даже на фото выглядит в разы опаснее чем контакт Лусиано с рукой Осипова. Так что мечтай дальше о дисквалификации.
Удалили Гонду, а все обсуждают какого-то Лусиано...
Рекомендуем