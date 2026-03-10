ЦСКА обратился в ЭСК по удалению Лусиано в дерби с «Динамо»
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду.
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано Гонду в дерби с «Динамо».
В воскресенье армейцы уступили со счетом 1:4 в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ.
На 15-й минуте Лусиано попал шипами в плечо защитнику «Динамо» Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч. Главный арбитр Сергей Иванов сначала показал форварду ЦСКА желтую карточку, но после просмотра повтора удалил аргентинца.
Как сообщает «Матч ТВ», ЦСКА попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть этот эпизод.
Гонду удален по делу? Определяющий момент дерби ЦСКА – «Динамо»
Не вижу смысла
Вот за такой фол в марте 2025 года нападающий «Динамо» Маухуб был удалён на 61-й минуте Кубка России против ЦСКА. Через три минуты после этого армейцы забили победный гол
По решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), Маухуб был дисквалифицирован на два матча Кубка России
Чтобы дискву в пару-тройку матчей не дали.
И всё ограничилось одной игрой.
Логичное и правильное решение армейцев.
Тем более - на весеннем отрезке, когда меньше игр.
Или одну игру пропустит Лусиано ,основной нападающий, или две-три - есть же разница???