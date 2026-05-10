  «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» – 2:1! У Ерохина гол на 84-й, Энрике не реализовал пенальти, но забил с игры
599

«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» – 2:1! У Ерохина гол на 84-й, Энрике не реализовал пенальти, но забил с игры

Матч проходил на «Газпром Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте Луис Энрике не реализовал пенальти, пробив в перекладину. Захар Федоров открыл счет на 31-й. Энрике сравнял счет на 59-й. Александр Ерохин забил на 84-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 12:00, Газпром Арена
Зенит
2 - 1
4.67xG0.34
Сочи
Ерохин
90’
+1’
89’
Заика   Магаль
89’
Коваленко   Корнеев
Глушенков   Дркушич
88’
87’
Заика
  Ерохин
84’
78’
Васильев   Крамарич
78’
Мухин   Зиньковский
77’
Васильев
Луис Энрике   Ерохин
76’
Вендел   Кондаков
76’
68’
Федоров   Мелешин
Барриос   Мостовой
66’
Педро   Вега
66’
  Луис Энрике
59’
2тайм
Перерыв
31’
  Федоров
21’
Литвинов
Луис Энрике
13’
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Джон, Дуран, Алип, Вендел, Педро, Глушенков, Кержаков, Латышонок, Караваев, Барриос, Луис Энрике, Горшков
1тайм
Сочи:
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Мухин, Заика, Кравцов, Васильев, Федоров, Коваленко
Запасные: Мухин, Васильев, Заика, Коваленко, Дюпин, Барт, Федоров, Силев
Комментатор на гол Сочи: «Не может этого быть!» ахаха
Нино: "А на гол Сочи хороший коэффициент дают, можно попробовать!"
Я не хейтер Зенита, но пенка очень легковесная, таких касаний в штрафной в каждом матче штук 5-6!

И сейчас судья знатко обкекался, ибо левая пенка уже поставлена, а она не забита, надо будет новую выдумывать или удаление, а это уже тяжело будет!
Так Глушенков его обыграл, а он ему в ногу воткнулся. В чём вопрос назначения то?
Я же выше написал, что таких касаний лёгких в каждом матче 5-6, понимаю был бы выход 1 на 1 после этого, а так полная штрафная, нормальный удар нанести ужё не получится, и игрок сознательно принимает решение падать после легкого касания, это не те пенальти, которые хочется видеть ни в пользу Зенита, ни в пользу той команды, за которую болею я!
Миллер щас спустился в раздевалку к Осинькину.
Пол состава нет у Сочи , добирались двое суток , другие получают миллионы из бюджета страны
И не говори, всё-таки хорошо, что РЖД у нас - это частная структура и ни одного рубля государственных денег не тратится на всякие локомотивы.
какое позорище, пересмотрел 3 раза эпизод с пенальти, Глушенкова не касаются, он поджимает ноги и падает...
А у Лапочкина друге мнение
мнение дисквалифицированного за коррупцию судьи очень важно конечно
Какой позор Господи, я не могу на это смотреть. Я из СПб и я не хочу чтобы мы были чемпионами
раз такой впечатлительный,не тогда смотри футбол.
синхронное плаванье смотри;)
Левый пенальти
Посмотрите пожалуйста внимательно, что делает Нино в моменте с голом Ерохина ахахха. В любой лиге это атака на вратаря
Особенно в АПЛ ,Арсенал с харамболлом не даст соврать,тут мелочь по сравнению что творит арсенал на угловых
Ты что, будешь ждать от этого, что он футбол смотрит? Будем честны, если бы игрок Сочи ножом пырнул игрока Зенита, этот персонаж бы кривил лицо и рассуждал, что это максимум на желтую тянет
план А (забить с пенки и сесть в оборону) у величайшего тренера не сработал
теперь ждём выход всех высоких и навесодрочь до конца матча.
Лапочкин ты где?)) когда отменяли гол Литвинова в матче с Махачкалой в начале сезона, ты орал, что во вратарской прям любое касание-это отмена гола)))) Вперед Краснодар!
Вот именно. Все также было и гол отменили. Админресурс во всей красе
Сейчас он переобуется и будет в судейской кричать, что корпусом вратаря блокировать можно))
Вы угораете? Полевой Зенита (Нино) корпусом играет во вратаря, мешая ему разбегаться и выпрыгивать...

Позорище )
В лиге чемпионов так играли против сафонова с баварией с прошлом году, засчитали.
Добрый вечер
Сейчас так можно делать
В АПЛ вообще спокойно можно спокойно вести единоборство
