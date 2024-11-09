📸🎥 Холанд вышел из себя в концовке матча с «Брайтоном». Кричал после пропущенного гола и почти подрался с соперником

«Манчестер Сити» потерпел четвертое поражение подряд: в 11-м туре Премьер-лиги «горожане» со счетом 1:2 уступили «Брайтону».

А ведь игра начиналась удачно для подопечных Гвардиолы. Эрлинг Холанд вывел команду вперед на 23-й минуте, установив рекорд лиги . В концовке встречи «Ман Сити» пропустил два гола, на которые так и не смог ответить.

После первого пропущенного мяча Холанд яростно закричал.

А на исходе добавленного времени, когда счет уже был 2:1, почти подрался с Ван Хекке. Парней быстро разняли одноклубники.

У Эрлинга определенно есть повод для злости. Впервые норвежец уступил в матче АПЛ, в котором он смог забить. В предыдущих 46-ти встречах, в которых ему удавалось отличиться, Эрлинг 40 раз победил, еще шесть игр закончились ничьей.

После 11-ти матчей Премьер-лиги «Ман Сити» набрал 23 очка и расположился на второй строчке. Если «Ливерпуль» в своем матче одержит победу, то отрыв «красных» от «горожан» достигнет пяти очков.

Что происходит с командой Гвардиолы?

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