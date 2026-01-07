🎥 Левандовски должен был стать наставником для молодежи «Барсы». Роберт объяснил, почему провалил миссию

После 12 лет в Германии Роберт Левандовски решился на переезд в другую страну. Поляку на тот момент было 34 года, за его плечами – огромный опыт с победами в национальных турнирах и Лиге чемпионов.

В «Баварии» Роберт выступал бок о бок с такими же зрелыми игроками, в «Барселоне» ему пришлось делить раздевалку с юными спортсменами. Руководство «блауграны» просило нападающего научить молодежь более профессиональному отношению к футболу, рассказал Левандовски на подкасте High Perfomance.

С этим у Роберта возникли сложности, он объясняет:

«Сейчас есть новое поколение игроков, молодых талантов. Я каждый день работаю с игроками, которым 17-18 лет, а мне в следующем году исполнится 38, я уже старичок в футбольном плане. Так вот я вижу большую разницу между поколениями.

Я перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» – совершенного клуба на всех уровнях. Там был абсолютно другой менталитет, у нас в составе были более опытные игроки, более жесткие, зрелые. А в «Барселоне» были юные игроки, с которыми я поначалу старался вести себя пожестче. Но со временем я понял, что им не нравится ни подобные разговоры, ни поведение.

А ведь сразу после трансфера клуб просил меня быть посерьезнее, им нужен был такой игрок, чтобы молодые игроки могли чему-то научиться. И научиться не только чему-то на поле, но и за его пределами – что делать в зале, как важно усердно работать каждый день. Но после нескольких месяцев я понял, что молодым игрокам такое отношение к себе не нравится».

В итоге вышло наоборот: Роберт учится у молодежи современным фишкам. Вместе с юными игроками перекрасился в блонд , обещал сводить Ламина на тусовку .