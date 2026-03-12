Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарем в истории ЛЧ. У голкипера «Реала» 3 голевых паса
Сегодня вратарь «Реала» отдал голевой пас Федерико Вальверде на 20-й минуте игры 1/8 финала против «Манчестер Сити».
Теперь у бельгийца три ассиста за время выступлений в этом турнире. Он обошел Оливера Кана и Хосе Молину, у которых по две результативные передачи.
Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Тибо тащит Мадрид не только в рамке. Как же повезло Мадриду с таким голкипером, хотя раньше я скептически относился к его переходу и как же Тибо здорово всех макнул своих недоброжелателей. Один из лучших голкиперов в истории клуба.
Сразу было понятно, что это топ вратарь
Топ вратарь показывал хорошую игру за Челси и Атлетико . Но когда переходил в Реал (18м или 19м не помню) - тогда он творил лютую дичь и пропускал смешные голы
А до пенальти у Доллара стата была хуже Максименко))
Все команды АПЛ вылетят уже в 1/8 финала!! И эта лига кем то считается сильнейшей? Полная чушь!!!
Сравнялся с Педри ,по передачам в ЛЧ )
Первый сезон вышел скомканный у него, было много ляпов и так далее, но они с кем-то еще делили 1 номера тогда еще, со второго сезона норм уже играл и только лучше с каждым сезоном
Всё , что нужно знать о "силе". АПЛ !!
Интересная статистика
