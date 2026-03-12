Куртуа стал лучшим ассистентом-вратарем в истории ЛЧ. У голкипера «Реала» 3 голевых паса

Куртуа побил рекорд ЛЧ по голевым пасам.

Тибо Куртуа стал рекордсменом Лиги чемпионов.

Сегодня вратарь «Реала » отдал голевой пас Федерико Вальверде на 20-й минуте игры 1/8 финала против «Манчестер Сити ».

Теперь у бельгийца три ассиста за время выступлений в этом турнире. Он обошел Оливера Кана и Хосе Молину, у которых по две результативные передачи.

