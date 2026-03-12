«Реал» в 4-й раз в истории забил 3 гола в 1-м тайме матча плей-офф ЛЧ. Такого не было с 2014-го
«Реал» больше 11 лет не забивал больше двух голов в матче плей-офф Лиги чемпионов до перерыва.
Команда Альваро Арбелоа громит «Манчестер Сити» после первого тайма – 3:0. Хет-трик сделал Федерико Вальверде.
В последний раз мадридцы отмечались тремя голами в 1-м тайме игры на выбывание в 2014 году. Тогда они забили три безответных мяча «Баварии» в полуфинале и победили 4:0.
Всего подобных случаев в истории «Реала» было четыре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но не, у Мадрида соперники всегда Ман Сити, Атлетико, ПСЖ, Арсенал, Бавария💪
А у Барсы: Славия, Бэнфика, Ньюкасл, Боруссия Д🤪
4:0 почти гарантировал бы то, что было у атм с барсой в кубке