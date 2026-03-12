  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» в 4-й раз в истории забил 3 гола в 1-м тайме матча плей-офф ЛЧ. Такого не было с 2014-го
«Реал» в 4-й раз в истории забил трижды до перерыва в матче плей-офф ЛЧ.

«Реал» больше 11 лет не забивал больше двух голов в матче плей-офф Лиги чемпионов до перерыва.

Команда Альваро Арбелоа громит «Манчестер Сити» после первого тайма – 3:0. Хет-трик сделал Федерико Вальверде.

В последний раз мадридцы отмечались тремя голами в 1-м тайме игры на выбывание в 2014 году. Тогда они забили три безответных мяча «Баварии» в полуфинале и победили 4:0.

Всего подобных случаев в истории «Реала» было четыре.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoАльваро Арбелоа
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФедерико Вальверде
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эх, Вини, дал бы Феде покер оформить
А ведь Барса вчера еле-еле отскочила от середнячка АПЛ, представьте, если бы Реал так покупал жеребьёвки, как это каждый год делает ВАРса🤙

Но не, у Мадрида соперники всегда Ман Сити, Атлетико, ПСЖ, Арсенал, Бавария💪
А у Барсы: Славия, Бэнфика, Ньюкасл, Боруссия Д🤪
Ответ Artem Maximus
Комментарий скрыт
Ответ Artem Maximus
Если заканчиваешь групповой этап внизу таблицы, то получаешь команду из верхней части
Уверен, аукнется этот пенальти. Этот придурок не забивает уже десятый раз. Лучше бы Куртуа пробил. Зачем ему дают бить?
Ответ Алексей Елистратов
Чтоб на амазонке обезьяны не обиделись
Ответ Алексей Елистратов
есть такое ощущение тоже.
4:0 почти гарантировал бы то, что было у атм с барсой в кубке
вынос лысого тела
Что в 2014, что в 2026 - пострадали команды Пепа
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем