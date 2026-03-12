«Реал» в 4-й раз в истории забил 3 гола в 1-м тайме матча плей-офф ЛЧ. Такого не было с 2014-го

«Реал» в 4-й раз в истории забил трижды до перерыва в матче плей-офф ЛЧ.

«Реал» больше 11 лет не забивал больше двух голов в матче плей-офф Лиги чемпионов до перерыва.

Команда Альваро Арбелоа громит «Манчестер Сити » после первого тайма – 3:0. Хет-трик сделал Федерико Вальверде .

В последний раз мадридцы отмечались тремя голами в 1-м тайме игры на выбывание в 2014 году. Тогда они забили три безответных мяча «Баварии» в полуфинале и победили 4:0.

Всего подобных случаев в истории «Реала » было четыре.