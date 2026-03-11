У «Реала» 4 удара в створ и 3 гола в 1-м тайме с «Манчестер Сити»

«Реал» забил 3 гола, нанеся 4 удара в створ.

«Реал» успешно реализует свои моменты в матче с «Манчестер Сити».

Мадридцы принимают манкунианцев (3:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «сливочных» Феде Вальверде сделал хет-трик, забив голы на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

Всего за тайм «Реал» нанес 6 ударов по воротам соперника, 4 из которых пришлись в створ. Еще 2 удара были заблокированы.

На счету «Ман Сити» всего 3 удара, 1 из которых – в створ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
Реализация потрясающая! Благодаря сольному вечеру капитана
Бывший и нынешний кипер псж решили поддержать Кински
Ну и че там лучшая лига мира? Арсенал еле ноги унес от Байера, Челси проигрывает, ТТХ просто команда-недоразумение, Мансити тоже до свидания
В таких матчах и противостояниях важно реализовывать свои моменты.
очередной позор мешка без истории
Ну это и называется менталитет. 🤷🏻 Игры нет тренера нет, результаты всё хуже, но куча классных игроков, которые вдруг вспоминают, что "мы Реал" и начинают выносить. А у клубов АПЛ нет этого. В европе они играют не так как у себя. Здесь они какие то медленные и трусливые.а Реал в принципе в Лч, как дома. 🤷🏻
