РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем

РФС , сборная России и Мир РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем.

Посты с поздравлениями в соцсетях также опубликовали «Зенит », ЦСКА , «Краснодар», «Динамо», «Локомотив », «Спартак » и другие клубы РПЛ.