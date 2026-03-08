РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
Сборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем.
РФС, сборная России и Мир РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем.
Посты с поздравлениями в соцсетях также опубликовали «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и другие клубы РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оренбург сегодня поздравил Зенит с праздником)))
Оренбург сегодня поздравил Зенит с праздником)))
Даже судьи им старались помогать но увы
РФС, «Спартак» «Зенит», «Динамо», «Краснодар», цска и сборная России поздравили «Локо» с международным женским днём.
💚❤️💚❤️💚
Почему не написать что все клубы поздравили. Обязательно нужно выделить отдельно Москву , СПБ, Краснодар. Почему про Сочи не написать, что тоже поздравили
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем