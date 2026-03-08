Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»

Вальверде после 0:1 с «Барсой»: было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао.

Главный тренер «Атлетика » Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о различиях в молодежных академиях его команды и «Барселоны».

«Атлетик» уступил «блаугране» (0:1) в 27-м туре Ла Лиги . Единственный гол забил воспитанник каталонцев Ламин Ямаль .

«Очевидно, что Лезама и Ла Масия являются эталонами в европейском и мировом футболе. Они разные, и в «Барселоне» это сочетается с высококлассными игроками, приходящими из других клубов.

У каждого клуба свой стиль и подход к делу. Если бы Ламин Ямаль был из Бильбао, это было бы неплохо», – сказал Вальверде.

