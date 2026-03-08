  • Спортс
  • Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о различиях в молодежных академиях его команды и «Барселоны».

«Атлетик» уступил «блаугране» (0:1) в 27-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил воспитанник каталонцев Ламин Ямаль.

«Очевидно, что Лезама и Ла Масия являются эталонами в европейском и мировом футболе. Они разные, и в «Барселоне» это сочетается с высококлассными игроками, приходящими из других клубов.

У каждого клуба свой стиль и подход к делу. Если бы Ламин Ямаль был из Бильбао, это было бы неплохо», – сказал Вальверде.

Ямаль сохранил отрыв «Барсы» от «Реала». Вытащил тяжелый матч в Бильбао

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
У вас есть Нико - наслаждайтесь
Ответ Андрей Яременко
У вас есть Нико - наслаждайтесь
Жестоко)
Ответ Андрей Яременко
У вас есть Нико - наслаждайтесь
Никто баскам так не кинул, как Нико
Как же хорошо «настоялся» несостоявшийся трансфер Нико. Каждый получил, что хотел.
«Атлетик» - мировую звезду.
Нико - жирный контракт в топ-клубе.
«Барселона» - свободную койку в лазарете.
Ответ Simbad
Как же хорошо «настоялся» несостоявшийся трансфер Нико. Каждый получил, что хотел. «Атлетик» - мировую звезду. Нико - жирный контракт в топ-клубе. «Барселона» - свободную койку в лазарете.
Предвидеть травму врятли могли. Ну а на место Нико (при продаже) Атлетик никого бы и близко по уровню не нашли. Они вынуждены так поступать из-за своей политики.
Ответ Simbad
Как же хорошо «настоялся» несостоявшийся трансфер Нико. Каждый получил, что хотел. «Атлетик» - мировую звезду. Нико - жирный контракт в топ-клубе. «Барселона» - свободную койку в лазарете.
Насчет .... свободной койки в лазарете......это круто!!!
приписал школу Атлетика к Ла масии. и много Атлетик выпустил игроков уровня Месси Хави или Иньесты? даже уровня Ямаля не одного
Ответ человек-муравей человек-физрук
приписал школу Атлетика к Ла масии. и много Атлетик выпустил игроков уровня Месси Хави или Иньесты? даже уровня Ямаля не одного
Для Ла Масии ищутся таланты по всей Испании и в других странах. И многие таланты переманиваются из других академий - как в случае с Иньестой и Месси, например.

В академии Атлетика, как и в самой команде, у игроков должны быть бакские корни. Тоесть они изначально ужасно сильно ограниченны этим условием.
Ответ Artuom Batishev
Для Ла Масии ищутся таланты по всей Испании и в других странах. И многие таланты переманиваются из других академий - как в случае с Иньестой и Месси, например. В академии Атлетика, как и в самой команде, у игроков должны быть бакские корни. Тоесть они изначально ужасно сильно ограниченны этим условием.
Ох уж эти коренные баски братья Уильямсы)
