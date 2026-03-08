Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
Вальверде после 0:1 с «Барсой»: было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао.
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о различиях в молодежных академиях его команды и «Барселоны».
«Атлетик» уступил «блаугране» (0:1) в 27-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил воспитанник каталонцев Ламин Ямаль.
«Очевидно, что Лезама и Ла Масия являются эталонами в европейском и мировом футболе. Они разные, и в «Барселоне» это сочетается с высококлассными игроками, приходящими из других клубов.
У каждого клуба свой стиль и подход к делу. Если бы Ламин Ямаль был из Бильбао, это было бы неплохо», – сказал Вальверде.
Ямаль сохранил отрыв «Барсы» от «Реала». Вытащил тяжелый матч в Бильбао
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
«Атлетик» - мировую звезду.
Нико - жирный контракт в топ-клубе.
«Барселона» - свободную койку в лазарете.
В академии Атлетика, как и в самой команде, у игроков должны быть бакские корни. Тоесть они изначально ужасно сильно ограниченны этим условием.