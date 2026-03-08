Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»

Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом»: теперь я побил все рекорды.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола с иронией прокомментировал свою желтую карточку в матче с «Ньюкаслом ».

В матче 5-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:1. Гвардиола получил предупреждение во 2-м тайме за споры с резервным арбитром после фола Кирана Триппьера на Жереми Доку.

Желтая карточка во вчерашнем матче стала для Гвардиолы 6-й в сезоне – согласно новым правилам, тренеры АПЛ получают дисквалификацию на одну игру после трех карточек и на две игры – после шести. Таким образом, каталонец пропустит матч с «Вест Хэмом» в АПЛ и игру 1/4 финала Кубка Англии, при этом на финал Кубка английской лиги против «Арсенала», который состоится 22 марта, бан не распространяется.

«Вот что я вам скажу: несмотря ни на что, у нас есть все рекорды в этой стране. У нас есть рекорд по количеству желтых карточек у тренера. Я хочу побить все рекорды – теперь у меня это получилось. Двухматчевая дисквалификация – теперь я отдохну.

Есть вещи, которые я не могу понять спустя 10 лет. Просмотрите действие. Конечно, я буду защищать Доку и свою команду», – сказал Гвардиола.