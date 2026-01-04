🧊 История о Шюррле, после которой вы решите, что он сошел с ума

Андре Шюррле уже закончил игровую карьеру, но мы все равно его вспомним. И повод даже не новый.

Немец ушел из футбола в 29 лет и занялся очень необычным делом. Шюррле решил опробоватьметод Вима Хофа – программу, разработанную голландским спортсменом-экстремалом Вимом Хофом, известным как «Ледяной человек». Сочетает три ключевых элемента: дыхательные упражнения, воздействия холода и медитацию (фокусировку внимания).

Андре поднялся на гору Снежка – самую высокую точку Чехии (1630 метров над уровнем моря). Он был в одних лишь шортах.

Шюррле рассказывал: «В последние минуты я ничего не чувствовал, мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать. Опыт, который я никогда не забуду! –19 градусов, ветер со скоростью 100 км/ч дует в лицо, сильный снег и дождь. То, что я узнал о себе… мое тело и я сильнее, чем мне казалось. Если я вложу свой разум и душу, то смогу сделать все».