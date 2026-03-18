  • «Челси» влетел «ПСЖ» – 0:3! Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста
«Челси» влетел «ПСЖ» – 0:3! Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста

«ПСЖ» разгромил «Челси».

«Челси» дома крупно проиграл «ПСЖ» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:5).

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл вингер гостей Хвича Кварацхелия - после длинного паса вратаря Матвея Сафонова и ошибки защитника «синих». На 14-й Брэдли Барколя удвоил преимущество парижан.

На 62-й отличился Санни Меюлю – Ашраф Хакими отдал второй голевой пас.

Лига чемпионов. 1/8 финала
17 марта 20:00, Стэмфорд Бридж
Челси
0 - 3
ПСЖ
73’
Кварацхелия   Ли Кан Ин
Кукурелья   Адарабиойо
71’
66’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
66’
Мендеш   Люка Эрнандес
62’
  Меюлю
Фернандес   Лавия
60’
Жоао Педро   Делап
59’
Палмер   Гарначо
59’
59’
Барколя   Д. Дуэ
Сарр   Ачимпонг
46’
46’
Жоау Невеш   Меюлю
2тайм
Перерыв
14’
  Барколя
6’
  Кварацхелия
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Чалоба, Сарр, Кайседо, Сантос, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Гиу, Меука, Меррик, Адарабиойо, Фофана, Лавия, Гарначо, Делап, Кавума-Макквин, Шерман-Лоу, Ачимпонг, Эстевао
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Запасные: Марин, Меюлю, Дро Фернандес, Д. Дуэ, Мбайе, Шевалье, Забарный, Гонсалу Рамуш, Бералдо, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин
Кто выиграет ЛЧ?13753 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
442 комментария
Гол Хвича, асистент Сафонов, топ просто!
Ответ Паша Пашков
Да уж. Такого начала не ожидал. Только порадоваться!
Ответ Паша Пашков
Не вынос мяча, а целенаправленное выбивание спортивного снаряда (с) саламыч
Первый гол ПСЖ после паса Сафонова, второй - после обреза Сафонова, третий - после сейва Сафонова. Очевидно, без Сафонова ПСЖ не может забивать)
Ответ kex18
Второй обрез конечно сомнительное достижение, но факт.
Ответ kex18
Вы хотели сказать ПСЖ Сафонова?
Устал уже радоваться этому прогрессу от увольнения Марески. Жаль раньше не выгнали, Росеньор бы достойно конкурировал с Тудором в таблице.
Ответ Покерный Футбол
благо хоть акерские прыгают до потолка
Ответ Покерный Футбол
Такая же фигня, не понял маневра, когда мареску убрали, боули дурачок тутошний, пусть теперь лаптем щи хлебает
Надо ещё пачку рэпэров в защиту из лиги 1 Челси купить,эти стабильны
Ответ Старик Стариканов
Ну и станем ФК Грешники🤟🏻
Ответ Старик Стариканов
Так у Челси же вроде бан на трансферы.
Сафонов провёл свой лучший матч за ПСЖ
Серия пендалей всё же немного другое, тут в игре прям был хорош
Сафонов лучший игрок матча по WhoScored!
Ответ FilthyFrank
Да и по флешскору оценка 9.3
И ни одного повтора сейвов Матвея... Ущербные англичане
Ответ Sandman
Да-да, тоже заметил.
Арабы-ультрас французского клуба угорают над индусами-нормисами английского клуба. В таком мире мы живём.
Ответ Ирокез Погба
Да тоже заметил, смешно)
Ответ Ирокез Погба
Блин, теперь хочу посмотреть тоже
Мотя голевую дал. Хороший день для Краснодара :))
Матвей просто лучший в первом тайме.
1) Ассист на Хвичу
2) Сейв от Педро в упор
3) Сейв от Палмера из угла, очень грациозный

Однозначно хорош.
Ответ Desperadoes
4) Сейв после удара головой.
5) Сейв головой после толчка (точнее, задом головы).
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
19 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
23 минуты назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
26 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
38 минут назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
56 минут назад
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
58 минут назад
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
59 минут назадПромо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября
сегодня, 09:43
Денис Глушаков: «Для меня московских пробок не существует. Мне на машине передвигаться удобнее, чем на метро»
сегодня, 09:40
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
4 минуты назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
6 минут назад
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
22 минуты назадФото
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L'Equipe)
39 минут назад
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
45 минут назад
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
сегодня, 09:57
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
