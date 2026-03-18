Матч окончен
«Челси» влетел «ПСЖ» – 0:3! Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя и Меюлю тоже голы, у Хакими 2 ассиста
«ПСЖ» разгромил «Челси».
«Челси» дома крупно проиграл «ПСЖ» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:5).
Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте счет открыл вингер гостей Хвича Кварацхелия - после длинного паса вратаря Матвея Сафонова и ошибки защитника «синих». На 14-й Брэдли Барколя удвоил преимущество парижан.
На 62-й отличился Санни Меюлю – Ашраф Хакими отдал второй голевой пас.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
442 комментария
Серия пендалей всё же немного другое, тут в игре прям был хорош
1) Ассист на Хвичу
2) Сейв от Педро в упор
3) Сейв от Палмера из угла, очень грациозный
Однозначно хорош.
5) Сейв головой после толчка (точнее, задом головы).