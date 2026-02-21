  • Спортс
  Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
18

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов раскритиковал защитника Сесара Монтеса.

Монтес выступает за «Локо» с 2024 года. Мексиканец провел 39 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

«Локомотиву» надо было продавать Монтеса, если был вариант. Если он выкручивал руки, тем более надо было продавать. Как сказал Корнеев, нужно было в коробочку с бантиком его завернуть и отправить в Турцию.

Для меня он не уровень «Локомотива», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов. Пусть они играют и ошибаются – как и Монтес», – сказал Пименов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
18 комментариев
Монтес схавал Кордобу в последнем матче с Краснодаром, Джон в середине тайма уже начал психовать.
Но вот я точно знаю, что Пименов был не уровень Локомотива в свое время, никогда не понимал, за что его ставят в состав
Ответ Аль Шинник
Согласен. Пименов-дно.
Ответ Аль Шинник
ну нет, Пименов был хорошим игроком. другое дело, что роль у него была очень странная. как нападающий чернорабочий, всё у него по делу было, но не звезда. Помню когда он разобранный пришёл в Динамо, где ещё не от всего федыречевского наследия избавились, сильно бросалось в глаза как он был выше классом на голову всяких Сисеру, Генковых и т.д.
Я всеми конечностями поддерживаю клубный и любой другой патриотизм. Но тут Пименов несёт чушь. Монтес это самая главная фигура в обороне Лого. И никакой Погостов с Морозовым не могут его заменить.
Капитан сборной Мексики не уровень Локо. Ок
Забавно.
Нападающий Пименов 195 матчей 31 гол и 10 голевых.
Защитник Монтес 364 игры 19 голов и 13 передач.

Как думаете, обогнит его Монтес?
К сожалению Морозов и Погостнов сильно уступают Монтесу.
Поэтому я надеюсь на успешное выступление Мексики и Монтеса.
Если всё сложится, можно продать хорошо.
Когда в рассуждении мелькает наш - не наш, - про объективность можно забыть.
Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»(с).А они уровень?
Ответ Spartakus1984
Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»(с).А они уровень?
морозов ещё более менее ,Погостнова в ФНЛ
Монтес- Фассон, вот наш центр защиты
Морозов и Погостнов уровень команд, которые борятся за выживание
Ответ Lokomotivche
Монтес- Фассон, вот наш центр защиты Морозов и Погостнов уровень команд, которые борятся за выживание
Фассон травмируется уж очень часто на позиции ЦЗ.
Ну что то, я лично смотрю все матчи Локо, Морозов не алой защитник но постоянно делает одни и те же ошибки в критические моменты он пытается отбивать мяч в центр поля но мяч срезается или не получается и он скидывает его чужому, это первое. Второе- Монтесу только не хватает стабильности или настроя на игру поэтому Монтес играет от матча к матчу то что Локо много пропускает это не из за защиты а из за игры с высоким центром блоком
Погостнов сейчас и Пашинину конкуренцию проиграет
Рекомендуем