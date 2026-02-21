Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»

Пименов: Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник.

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов раскритиковал защитника Сесара Монтеса .

Монтес выступает за «Локо» с 2024 года. Мексиканец провел 39 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

«Локомотиву» надо было продавать Монтеса, если был вариант. Если он выкручивал руки, тем более надо было продавать. Как сказал Корнеев, нужно было в коробочку с бантиком его завернуть и отправить в Турцию.

Для меня он не уровень «Локомотива», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов. Пусть они играют и ошибаются – как и Монтес», – сказал Пименов.