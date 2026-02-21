  • Спортс
  • «Бавария» удержала победу над «Айнтрахтом» – 3:2. Кейн сделал дубль, Павлович, Буркардт, Калимуэндо тоже забили
32

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» в Бундеслиге.

«Бавария» дома победила «Айнтрахт» (3:2) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Александар Павлович открыл счет на 16-й минуте. Харри Кейн забил на 20-й. Нам 68-й англичанин сделал дубль.

На 77-й минуте форвард Йонатан Буркардт с пенальти отыграл один мяч. На 86-й забил нападающий Арно Калимуэндо.

«Бавария» набрала 60 очков и занимает первое место в таблице. «Айнтрахт» сейчас идет 7-м, имея 31 балл.

Бундеслига Германия. 23 тур
21 февраля 14:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
90’
+8’
Аменда
Киммих   Та
90’
+4’
Олисе   Горетцка
90’
+4’
90’
+2’
Коллинз
86’
  Калимуэндо
Мусиала   Гнабри
78’
Павлович   Бишоф
77’
77’
Хейлунд   Баум
77’
Схири   Шаиби
77’
  Буркардт
  Кейн
68’
60’
Амаимуни-Эшгуяб   Калимуэндо
60’
Доан   Гетце
60’
Дауд   Буркардт
Дэвис   Ито
50’
2тайм
Перерыв
43’
Баойя
  Кейн
20’
  Павлович
16’
Бавария
Урбиг, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Мусиала, Олисе, Диас, Кейн
Запасные: Та, Ульрайх, Бишоф, Горетцка, Карл, Гнабри, Ито, Джексон, Геррейру
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Аменда, Коллинз, Схири, Баойя, Доан, Браун, Хейлунд, Ларссон, Амаимуни-Эшгуяб, Дауд
Запасные: Косуги, Буркардт, Калимуэндо, Граль, Цеттерер, Баум, Гетце, Аррхов, Шаиби
Подробнее

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoАйнтрахт Франкфурт
онлайны
logoАлександар Павлович
logoХарри Кейн
logoЙонатан Буркардт
logoАрно Калимуэндо
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ким просто дно.
Ответ Jor Hakobyan
Ким просто дно.
Справедливости ради там и Киммих "изобразил шедевр".
Ответ Bayern2004
Справедливости ради там и Киммих "изобразил шедевр".
Ну в общем итоге защита провалилась. Главное победа. С победой брат джан🙌
Опять Ким ошибся сколько можно
Ответ Unknown Forusha
Опять Ким ошибся сколько можно
С Кимом всё понятно, но что должно быть в голове, когда даёшь такой пас на него, да ещё после долгого розыгрыша при активном прессинге соперника, который уже чуть не перехватил мяч.
Связка Киммих-Ким - это просто жесть, один отдает низом пас вдоль ворот на 30 метров, а второй, имея вагон времени, вместо того, чтобы выбить мяч куда подальше, дает сделать из себя клоуна набежавшему сопернику 🤦🏻‍♂️ И вообще, сегодня Йозуа ошибался как не помню когда в последний раз…
Добрый вечер!
Ну то что победа получилась заслуженной думаю ни у кого сомнения не вызывает,а вот игра Байерна во 2-м тайме, особенно в последней трети вызывает вопросы.
Ну ладно пенальти(кстати слабенький) Кейн попал не в ногу а скорее в газон,но помутнение Киммиха(Да да, именно Киммиха!) объяснить тяжело.
Зачем под прессингом делать поперечную(!!!) передачу на игрока перед линией ворот, особенно если им является Ким(он и в обычных моментах может ошибиться)?
Ошибка непростительная, как для игрока такого уровня и вина я считаю на Йозуа.
А если б это был матч ПО ЛЧ и шла последняя минута матча...
А там и Гётце мог наказать.
Короче,3 очка добыты,но концентрацию терять нельзя.
Кейн молодец,Урбиг тоже.
А Олисе всё же пожадничал когда мог выкатить на Кейна.
До встречи в Дортмунде.
FCB!
Ответ Bayern2004
Добрый вечер! Ну то что победа получилась заслуженной думаю ни у кого сомнения не вызывает,а вот игра Байерна во 2-м тайме, особенно в последней трети вызывает вопросы. Ну ладно пенальти(кстати слабенький) Кейн попал не в ногу а скорее в газон,но помутнение Киммиха(Да да, именно Киммиха!) объяснить тяжело. Зачем под прессингом делать поперечную(!!!) передачу на игрока перед линией ворот, особенно если им является Ким(он и в обычных моментах может ошибиться)? Ошибка непростительная, как для игрока такого уровня и вина я считаю на Йозуа. А если б это был матч ПО ЛЧ и шла последняя минута матча... А там и Гётце мог наказать. Короче,3 очка добыты,но концентрацию терять нельзя. Кейн молодец,Урбиг тоже. А Олисе всё же пожадничал когда мог выкатить на Кейна. До встречи в Дортмунде. FCB!
полностью согласен
Ответ Байтемир
полностью согласен
🤝
С победой баварцев, Бавария очень хорошо начала, радовали возвращение Муси и Дэвиса, хотя видно было конечно, что обоим далеко до своих нормальных кондиций. Второй тайм уже по знакомому при Компани сценарию, попытка снизить интенсивность (на фоне увеличения интенсивности соперником) и закончить матч на классе, приводит к одинаковому результату - потери контроля над игрой (вопрос лишь в том, насколько соперник пользуется этим). Всё это на фоне замен, в очередной раз ухудшающих игру у Баварии и наоборот у соперника. Всё это ладно, а вот очередная травма Дэвиса настораживает, надеюсь всё обойдётся.
в каждом топ чемпионате лидерам все сложнее и труднее играть. напряги, ответственность
С победой! Хотя чуть не упустили.
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Как там Ренн поживает?)
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
🤡
