«Бавария» удержала победу над «Айнтрахтом» – 3:2. Кейн сделал дубль, Павлович, Буркардт, Калимуэндо тоже забили

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» в Бундеслиге.

«Бавария » дома победила «Айнтрахт » (3:2) в матче 23-го тура Бундеслиги.

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Александар Павлович открыл счет на 16-й минуте. Харри Кейн забил на 20-й. Нам 68-й англичанин сделал дубль.

На 77-й минуте форвард Йонатан Буркардт с пенальти отыграл один мяч. На 86-й забил нападающий Арно Калимуэндо .

«Бавария» набрала 60 очков и занимает первое место в таблице. «Айнтрахт» сейчас идет 7-м, имея 31 балл.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии