Матч окончен
«Бавария» удержала победу над «Айнтрахтом» – 3:2. Кейн сделал дубль, Павлович, Буркардт, Калимуэндо тоже забили
«Бавария» обыграла «Айнтрахт» в Бундеслиге.
«Бавария» дома победила «Айнтрахт» (3:2) в матче 23-го тура Бундеслиги.
Игра проходит на стадионе «Альянц Арена».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Александар Павлович открыл счет на 16-й минуте. Харри Кейн забил на 20-й. Нам 68-й англичанин сделал дубль.
На 77-й минуте форвард Йонатан Буркардт с пенальти отыграл один мяч. На 86-й забил нападающий Арно Калимуэндо.
«Бавария» набрала 60 очков и занимает первое место в таблице. «Айнтрахт» сейчас идет 7-м, имея 31 балл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Ну то что победа получилась заслуженной думаю ни у кого сомнения не вызывает,а вот игра Байерна во 2-м тайме, особенно в последней трети вызывает вопросы.
Ну ладно пенальти(кстати слабенький) Кейн попал не в ногу а скорее в газон,но помутнение Киммиха(Да да, именно Киммиха!) объяснить тяжело.
Зачем под прессингом делать поперечную(!!!) передачу на игрока перед линией ворот, особенно если им является Ким(он и в обычных моментах может ошибиться)?
Ошибка непростительная, как для игрока такого уровня и вина я считаю на Йозуа.
А если б это был матч ПО ЛЧ и шла последняя минута матча...
А там и Гётце мог наказать.
Короче,3 очка добыты,но концентрацию терять нельзя.
Кейн молодец,Урбиг тоже.
А Олисе всё же пожадничал когда мог выкатить на Кейна.
До встречи в Дортмунде.
FCB!