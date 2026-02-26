«Краснодар» встретится с «Ростовом». Приходите поддержать быков в первом домашнем матче 2026!
«Краснодар» принимает «Ростов» в 19-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 28 февраля, в 14:30 на стадионе «Ozon Арена».
«Краснодар» после первой части чемпионата находится на первой строчке в турнирной таблице, имея 40 очков в активе. Ростовчане же расположились на 11-м месте, обладая 21-м очком. Ждем всех на домашнем матче быков!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Sports
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то долго ждать 28 ДЕКАБРЯ!
Хороший подарок к Новому году
Желаю удачи Краснодару в этом матче чтобы матч прошёл успешно без травм карточек
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем