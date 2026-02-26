«Краснодар» встретится с «Ростовом». Приходите поддержать быков в первом домашнем матче 2026!

«Краснодар» принимает «Ростов» в 19-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 28 февраля, в 14:30 на стадионе «Ozon Арена».

«Краснодар» после первой части чемпионата находится на первой строчке в турнирной таблице, имея 40 очков в активе. Ростовчане же расположились на 11-м месте, обладая 21-м очком. Ждем всех на домашнем матче быков!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .