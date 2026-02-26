  • Спортс
  • Серлот – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» сделал хет-трик в матче с «Брюгге»
Серлот – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» сделал хет-трик в матче с «Брюгге»

Серлот признан лучшим игроком недели в ЛЧ.

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Норвежец сделал хет-трик в ворота «Брюгге» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала (4:1).

На награду также претендовали форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен, вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге и полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
Мог бы и 4 забить, если бы Льоренте не пожадничал. Вообще по матчу показалось, что Сёрлота не особо жалуют в команде
Ответ Arda Turan
Мог бы и 4 забить, если бы Льоренте не пожадничал. Вообще по матчу показалось, что Сёрлота не особо жалуют в команде
Серлот - игрок крайне не стабильный, у него на удачный матч приходится 3, где он ходит пешком с недовольным лицом. Что не отменяет того, что с Брюгге он был очень хорош
Ответ Arda Turan
Мог бы и 4 забить, если бы Льоренте не пожадничал. Вообще по матчу показалось, что Сёрлота не особо жалуют в команде
Льоренте его не увидел просто, на скорости такой же такой потрясающий игрок как Льоренте не смог сориентироваться и принять самое правильное решение!
Но благо это ни на что не влияло, кроме как статистики (вроде бы на призовые это никак не влияет)
Соболеву записи с его игрой передайте, пусть изучает.
Считаю что это расизм:)
