Серлот – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» сделал хет-трик в матче с «Брюгге»
Серлот признан лучшим игроком недели в ЛЧ.
Нападающий «Атлетико» Александр Серлот признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Норвежец сделал хет-трик в ворота «Брюгге» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала (4:1).
На награду также претендовали форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен, вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге и полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
