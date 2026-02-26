Серлот – лучший игрок недели в ЛЧ. Форвард «Атлетико» сделал хет-трик в матче с «Брюгге»

Серлот признан лучшим игроком недели в ЛЧ.

Нападающий «Атлетико » Александр Серлот признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Норвежец сделал хет-трик в ворота «Брюгге» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала (4:1).

На награду также претендовали форвард «Галатасарая » Виктор Осимхен , вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге и полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.