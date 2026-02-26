Тренер «Лидса» Фарке о словах Гвардиолы про коктейли: «В этом и разница между клубами: у них пьют дайкири и кайпиринью, у нас – пиво. Такова настоящая атмосфера «Элланд Роуд»

Тренер «Лидса» о словах Гвардиолы: у них дайкири и кайпиринья, здесь – пиво.

Главный тренер «Лидса » Даниэль Фарке отреагировал на то, что Пеп Гвардиола разрешил игрокам «Манчестер Сити» пить коктейли на неделе перед матчем.

Команды сыграют в Лидсе в 28-м туре АПЛ в субботу.

Ранее главный тренер «горожан» заявил : «Я сказал игрокам «Манчестер Сити »: «Ребята, в эти три выходных дня нужно выпить много кайпириньи и дайкири! Наслаждайтесь жизнью! А после этого проведите три полноценные тренировки и отправляйтесь в Лидс».

«В этом и разница между клубами: у них пьют дайкири и кайпиринью, а здесь – настоящие пинты пива. Такова настоящая атмосфера «Элланд Роуд».

С нетерпением жду этой игры, ведь нам предстоит встретиться с самой успешной и лучшей командой последнего десятилетия в британском и мировом футболе. Она выиграла все: титулы АПЛ , Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов.

У них одни из лучших игроков в мире, лучший тренер в мире. Это большой вызов для нас», – сказал Фарке.