Тренер «Лидса» Фарке о словах Гвардиолы про коктейли: «В этом и разница между клубами: у них пьют дайкири и кайпиринью, у нас – пиво. Такова настоящая атмосфера «Элланд Роуд»
Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке отреагировал на то, что Пеп Гвардиола разрешил игрокам «Манчестер Сити» пить коктейли на неделе перед матчем.
Команды сыграют в Лидсе в 28-м туре АПЛ в субботу.
Ранее главный тренер «горожан» заявил: «Я сказал игрокам «Манчестер Сити»: «Ребята, в эти три выходных дня нужно выпить много кайпириньи и дайкири! Наслаждайтесь жизнью! А после этого проведите три полноценные тренировки и отправляйтесь в Лидс».
«В этом и разница между клубами: у них пьют дайкири и кайпиринью, а здесь – настоящие пинты пива. Такова настоящая атмосфера «Элланд Роуд».
С нетерпением жду этой игры, ведь нам предстоит встретиться с самой успешной и лучшей командой последнего десятилетия в британском и мировом футболе. Она выиграла все: титулы АПЛ, Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов.
У них одни из лучших игроков в мире, лучший тренер в мире. Это большой вызов для нас», – сказал Фарке.