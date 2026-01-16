Абрахам открыт к переходу в «Астон Виллу». Форвард «Ромы» в аренде в «Бешикташе»

Абрахам открыт к переходу в «Астон Виллу».

Форвард «Бешикташа » Тэмми Абрахам , права на которого принадлежат «Роме», открыт к переходу в «Астон Виллу ». Бирмингемцам нужна замена Дониэллу Малену, близкому к уходу в римский клуб.

Личные условия не станут проблемой для трансфера Абрахама в «Виллу», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось , что переход осложняется из-за арендного соглашения, которое подразумевает обязательный выкуп «Бешикташем» за 11,2 млн фунтов в случае выполнения определенных условий.