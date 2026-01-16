Абрахам открыт к переходу в «Астон Виллу». Форвард «Ромы» в аренде в «Бешикташе»
Абрахам открыт к переходу в «Астон Виллу».
Форвард «Бешикташа» Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Роме», открыт к переходу в «Астон Виллу». Бирмингемцам нужна замена Дониэллу Малену, близкому к уходу в римский клуб.
Личные условия не станут проблемой для трансфера Абрахама в «Виллу», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщалось, что переход осложняется из-за арендного соглашения, которое подразумевает обязательный выкуп «Бешикташем» за 11,2 млн фунтов в случае выполнения определенных условий.
Вы в шоке?8445 голосов
Да!!!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости