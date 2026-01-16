Корнеев о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «Были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту…»

Корнеев об уходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: отдавать игрока конкуренту – непонятно.

Игорь Корнеев оценил переход полузащитника «Локомотива » Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Для меня это непонятная история. Баринов провел столько времени [в «Локомотиве»], был полезным. Да, были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту… Ты ведь теряешь лидера и капитана», — сказал бывший футболист ЦСКА .