Корнеев о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «Были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту…»
Корнеев об уходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: отдавать игрока конкуренту – непонятно.
Игорь Корнеев оценил переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Для меня это непонятная история. Баринов провел столько времени [в «Локомотиве»], был полезным. Да, были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту… Ты ведь теряешь лидера и капитана», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
